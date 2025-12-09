Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu Liên bang Nga

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/12/2025 20:02 GMT+7

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy bày tỏ niềm vinh dự khi Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Liên bang Nga đến thăm và làm việc, giao lưu chuyên đề với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chiều 9.12, tại trụ sở T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao Liên bang Nga. 

Đoàn đại biểu do bà Natalia Shafinskaya, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Kinh tế quốc dân và hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), làm trưởng đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn gặp gỡ Đoàn đại biểu Liên bang Nga về giới trẻ - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao Liên bang Nga

ẢNH: XUÂN TÙNG

Cùng dự có PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy bày tỏ vinh dự khi Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao Liên bang Nga đến thăm và làm việc, giao lưu chuyên đề với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa T.Ư Đoàn và các đối tác Nga như Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga thống nhất, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê nin và Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên. 

Đặc biệt, hai bên đang tích cực chuẩn bị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 vào cuối năm nay, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ thanh niên hai nước.

Bí thư T.Ư Đoàn gặp gỡ Đoàn đại biểu Liên bang Nga về giới trẻ - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao Liên bang Nga nghe báo cáo chuyên đề tại T.Ư Đoàn

ẢNH: XUÂN TÙNG

Natalia Shafinskaya đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác quản lý và đoàn kết, tập hợp thanh niên, coi đây là những bài học quý báu mà phía Nga mong muốn tham khảo trong bối cảnh thách thức toàn cầu hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao đổi với đoàn đại biểu chuyên đề "Tuyên giáo, dân vận, đạo đức cho giới thanh thiếu niên. Kinh nghiệm của Việt Nam".

Bí thư T.Ư Đoàn gặp gỡ Đoàn đại biểu Liên bang Nga về giới trẻ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao đổi chuyên đề với đoàn đại biểu Liên bang Nga

ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã phác họa bức tranh toàn cảnh về thanh niên Việt Nam hiện nay, với sự nhạy bén về công nghệ và tư duy đổi mới.

Đồng thời, chuyên đề làm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và luật Thanh niên. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục, định hướng lý tưởng và hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Kết thúc chuyên đề, chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn thông qua những hoạt động giao lưu, hợp tác sẽ thúc đẩy mối quan hệ thanh niên hai nước ngày càng phát triển.

