Đổi mới mạnh mẽ công tác Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn

Ngày 5.12 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, đã đưa ra những định hướng lớn trong công tác Đoàn của Cơ quan T.Ư Đoàn.

Lấy thanh niên làm trung tâm trong đổi mới công tác

Anh Nguyễn Nhất Linh ghi nhận nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần cống hiến của đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn, những người "luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp công tác thanh niên của Đảng và của dân tộc". Theo anh, đoàn viên cơ quan không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn đại diện cho hình ảnh, bản lĩnh và sức sáng tạo của tuổi trẻ cả nước.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Anh Nguyễn Nhất Linh cũng đánh giá cao về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. "Các hoạt động như: phong trào sáng kiến cải tiến công tác, ứng dụng công nghệ trong truyền thông Đoàn, hoạt động tình nguyện tại chỗ, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp… đã đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Đặc biệt, cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" thu hút 5.265 tin, bài, hình ảnh đẹp, được anh đánh giá là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của tuổi trẻ cơ quan.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn khóa mới ra mắt tại đại hội

ẢNH: ĐINH HUY

Từ những kết quả đó, anh Nguyễn Nhất Linh đề nghị Đoàn cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh, đồng thời tập trung đổi mới toàn diện theo 3 định hướng lớn.

Thứ nhất, lấy thanh niên làm trung tâm trong đổi mới công tác tham mưu chiến lược. Anh nhấn mạnh yêu cầu mỗi đoàn viên phải trả lời được hai câu hỏi căn bản: "Thanh niên được gì từ chính sách này?" và "Đoàn viên cơ quan đóng góp gì để nâng cao chất lượng tham mưu của T.Ư Đoàn?".

Anh cho rằng cần tạo môi trường để cán bộ trẻ được học tập, nâng cao năng lực số, tham gia xây dựng thể chế, thiết kế các chương trình lớn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ thanh thiếu nhi; đồng thời có cơ chế thử thách, đào tạo và ghi nhận xứng đáng.

Thứ hai, kết hợp hài hòa trí tuệ - bản lĩnh - tinh thần tiên phong. Anh khẳng định: "Tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn phải là lực lượng có tri thức cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần cầu thị, hợp tác".

Đoàn đại biểu Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên tham dự đại hội ẢNH: VŨ THƠ

Nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, đoàn viên cơ quan phải nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ gìn phong cách chuẩn mực, kỷ luật hành chính và tác phong người cán bộ trẻ thời kỳ mới. Đây là nền tảng để xây dựng đội ngũ "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm kỳ mới.

Thứ ba, chuyển mạnh sang giá trị thực chất, có sản phẩm đo đếm được. Anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh: "Mỗi hoạt động Đoàn trong cơ quan phải hướng đến hiệu quả rõ ràng, tránh dàn trải; tập trung vào việc giải quyết nhiệm vụ của cơ quan và tạo ra sản phẩm cụ thể, đo được".

Anh đề nghị áp dụng tinh thần "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" vào toàn bộ hoạt động, từ khâu lập kế hoạch, triển khai đến đánh giá tác động. Những chương trình như "Thanh niên cơ quan tiên phong trong chuyển đổi số toàn diện" hay "Mỗi đoàn viên một sáng kiến" phải tiếp tục được cụ thể hóa và triển khai mạnh mẽ.

Anh Nguyễn Nhất Linh bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống và nền tảng sẵn có, cùng tinh thần "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Chuyển đổi số", Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, lan tỏa tư duy đổi mới và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hệ thống Đoàn Thanh niên.