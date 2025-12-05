Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn

Sáng 5.12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc, với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức.

Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hiện đại, dẫn dắt thanh niên thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và môi trường làm việc mới của cơ quan T.Ư Đoàn.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc buổi sáng là thảo luận theo 3 tổ, xoay quanh các nhóm chủ đề lớn: đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn; đổi mới nội dung - phương thức tuyên truyền, giáo dục và phong trào; xây dựng môi trường văn hóa kiểu mẫu trong cơ quan T.Ư Đoàn.

Các tổ đã ghi nhận nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như nâng cao năng lực số của cán bộ Đoàn; ứng dụng AI trong tham mưu, điều hành; đổi mới mô hình giáo dục; phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên, cán bộ trẻ; xây dựng chuẩn mực văn hóa, kỷ cương, hiện đại trong cơ quan.

Anh Hoàng Tạ Lê Chí, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn, chủ trì tổ thảo luận

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cần hình thành văn hóa làm việc số

Tại tổ thảo luận về "Đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ đoàn viên, thanh niên", nhiều ý kiến tâm huyết đã gửi tới đại hội.

Chị Châu Bùi Nữ Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên, cho rằng cùng với các giải pháp trọng tâm về dữ liệu và nền tảng phục vụ đoàn viên, Đoàn Thanh Niên cơ quan T.Ư Đoàn cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số để tạo bước phát triển đồng bộ, thực chất hơn.

Chị Châu Bùi Nữ Vương phát biểu thảo luận

Theo chị Nữ Vương, yêu cầu đầu tiên là số hóa toàn diện quy trình hoạt động, thay thế hoàn toàn phương thức quản lý rời rạc qua giấy tờ và email bằng quy trình điện tử 100% cho đăng ký hoạt động, phê duyệt chương trình, điểm danh, báo cáo và thi đua.

Cùng với đó, việc xây dựng "Không gian Đoàn số" dùng chung cho toàn cơ quan sẽ tạo môi trường tập trung để đoàn viên tiếp cận thông tin, đăng ký hoạt động, lưu chứng nhận và theo dõi quá trình rèn luyện một cách minh bạch, thuận tiện.

Chị Nữ Vương cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng AI trong tham mưu để giảm tải thủ tục và nâng cao chất lượng báo cáo; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực số của cán bộ, đoàn viên thông qua các khóa bồi dưỡng kỹ năng số và an toàn thông tin.

Đặc biệt, chị Nữ Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành văn hóa làm việc số, coi dữ liệu là nền tảng và kỷ luật số là yêu cầu bắt buộc để mọi giải pháp chuyển đổi số phát huy hiệu quả bền vững.

Cán bộ Đoàn cần thay đổi tư duy và kỹ năng sử dụng AI

Anh Nguyễn Quý An, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đưa ra những kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong công tác Đoàn. Anh Quý An tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm: số hóa quy trình, quản lý dữ liệu và nâng cao năng lực công nghệ.

Anh Nguyễn Quý An đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận

Về hành chính, anh Quý An đề xuất cần triệt để hơn trong việc xử lý văn bản trên môi trường mạng để giảm tải giấy tờ và độ trễ thủ tục. Về quản lý, anh An ủng hộ xây dựng không gian số lưu trữ thành tích, chứng nhận, giúp việc đánh giá điểm rèn luyện minh bạch và tự động hóa.

Đáng chú ý, anh An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). "Cán bộ Đoàn cần thay đổi tư duy và kỹ năng sử dụng AI (đặc biệt là kỹ năng ra lệnh - "prompt") để khai thác tối đa các công cụ chuyên biệt do T.Ư Đoàn phát triển. Việc kết hợp AI trong soạn thảo văn bản và tuyên truyền sẽ giúp hiện đại hóa nghiệp vụ và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn", anh An nhấn mạnh.