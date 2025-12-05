Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/12/2025 10:58 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều đại biểu đã hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn.

Sáng 5.12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc, với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức.

Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hiện đại, dẫn dắt thanh niên thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và môi trường làm việc mới của cơ quan T.Ư Đoàn.

Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch đại hội

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc buổi sáng là thảo luận theo 3 tổ, xoay quanh các nhóm chủ đề lớn: đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn; đổi mới nội dung - phương thức tuyên truyền, giáo dục và phong trào; xây dựng môi trường văn hóa kiểu mẫu trong cơ quan T.Ư Đoàn.

Các tổ đã ghi nhận nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như nâng cao năng lực số của cán bộ Đoàn; ứng dụng AI trong tham mưu, điều hành; đổi mới mô hình giáo dục; phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên, cán bộ trẻ; xây dựng chuẩn mực văn hóa, kỷ cương, hiện đại trong cơ quan.

Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Ảnh 2.

Anh Hoàng Tạ Lê Chí, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn, chủ trì tổ thảo luận

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cần hình thành văn hóa làm việc số

Tại tổ thảo luận về "Đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ đoàn viên, thanh niên", nhiều ý kiến tâm huyết đã gửi tới đại hội.

Chị Châu Bùi Nữ Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên, cho rằng cùng với các giải pháp trọng tâm về dữ liệu và nền tảng phục vụ đoàn viên, Đoàn Thanh Niên cơ quan T.Ư Đoàn cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số để tạo bước phát triển đồng bộ, thực chất hơn.

Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Ảnh 3.

Chị Châu Bùi Nữ Vương phát biểu thảo luận

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo chị Nữ Vương, yêu cầu đầu tiên là số hóa toàn diện quy trình hoạt động, thay thế hoàn toàn phương thức quản lý rời rạc qua giấy tờ và email bằng quy trình điện tử 100% cho đăng ký hoạt động, phê duyệt chương trình, điểm danh, báo cáo và thi đua. 

Cùng với đó, việc xây dựng "Không gian Đoàn số" dùng chung cho toàn cơ quan sẽ tạo môi trường tập trung để đoàn viên tiếp cận thông tin, đăng ký hoạt động, lưu chứng nhận và theo dõi quá trình rèn luyện một cách minh bạch, thuận tiện.

Chị Nữ Vương cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng AI trong tham mưu để giảm tải thủ tục và nâng cao chất lượng báo cáo; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực số của cán bộ, đoàn viên thông qua các khóa bồi dưỡng kỹ năng số và an toàn thông tin. 

Đặc biệt, chị Nữ Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành văn hóa làm việc số, coi dữ liệu là nền tảng và kỷ luật số là yêu cầu bắt buộc để mọi giải pháp chuyển đổi số phát huy hiệu quả bền vững.

Cán bộ Đoàn cần thay đổi tư duy và kỹ năng sử dụng AI

Anh Nguyễn Quý An, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đưa ra những kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong công tác Đoàn. Anh Quý An tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm: số hóa quy trình, quản lý dữ liệu và nâng cao năng lực công nghệ.

Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Quý An đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận

ẢNH: VŨ THƠ

Về hành chính, anh Quý An đề xuất cần triệt để hơn trong việc xử lý văn bản trên môi trường mạng để giảm tải giấy tờ và độ trễ thủ tục. Về quản lý, anh An ủng hộ xây dựng không gian số lưu trữ thành tích, chứng nhận, giúp việc đánh giá điểm rèn luyện minh bạch và tự động hóa.

Đáng chú ý, anh An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). "Cán bộ Đoàn cần thay đổi tư duy và kỹ năng sử dụng AI (đặc biệt là kỹ năng ra lệnh - "prompt") để khai thác tối đa các công cụ chuyên biệt do T.Ư Đoàn phát triển. Việc kết hợp AI trong soạn thảo văn bản và tuyên truyền sẽ giúp hiện đại hóa nghiệp vụ và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn", anh An nhấn mạnh.

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXIV, nghe Đề án bầu Ban Chấp hành khóa khóa XXV. Đại hội đã nghe và thống nhất danh sách nhân sự Ban Chấp hành khóa XXV do Ban Chấp hành khóa XXIV giới thiệu. 

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XXV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I. Kết quả bầu cử sẽ được công bố trong phiên làm việc tiếp theo.

Tin liên quan

Công bố Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2026

Công bố Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2026

Đây là giải thưởng thường niên do T.Ư Đoàn chủ trì, nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp, mô hình sáng tạo, tấm gương tiêu biểu và những hoạt động tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2025 - 2026.

Hiện đại hóa công tác Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

Trao 5 giải A Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Đoàn công tác Đoàn chuyển đổi số Đại hội đoàn toàn quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận