Hiến kế đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn

Sáng 5.12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc, với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức.
Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hiện đại, dẫn dắt thanh niên thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và môi trường làm việc mới của cơ quan T.Ư Đoàn.
Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc buổi sáng là thảo luận theo 3 tổ, xoay quanh các nhóm chủ đề lớn: đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn; đổi mới nội dung - phương thức tuyên truyền, giáo dục và phong trào; xây dựng môi trường văn hóa kiểu mẫu trong cơ quan T.Ư Đoàn.
Các tổ đã ghi nhận nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như nâng cao năng lực số của cán bộ Đoàn; ứng dụng AI trong tham mưu, điều hành; đổi mới mô hình giáo dục; phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên, cán bộ trẻ; xây dựng chuẩn mực văn hóa, kỷ cương, hiện đại trong cơ quan.
Cần hình thành văn hóa làm việc số
Tại tổ thảo luận về "Đột phá chuyển đổi số trong công tác Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ đoàn viên, thanh niên", nhiều ý kiến tâm huyết đã gửi tới đại hội.
Chị Châu Bùi Nữ Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên, cho rằng cùng với các giải pháp trọng tâm về dữ liệu và nền tảng phục vụ đoàn viên, Đoàn Thanh Niên cơ quan T.Ư Đoàn cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số để tạo bước phát triển đồng bộ, thực chất hơn.
Theo chị Nữ Vương, yêu cầu đầu tiên là số hóa toàn diện quy trình hoạt động, thay thế hoàn toàn phương thức quản lý rời rạc qua giấy tờ và email bằng quy trình điện tử 100% cho đăng ký hoạt động, phê duyệt chương trình, điểm danh, báo cáo và thi đua.
Cùng với đó, việc xây dựng "Không gian Đoàn số" dùng chung cho toàn cơ quan sẽ tạo môi trường tập trung để đoàn viên tiếp cận thông tin, đăng ký hoạt động, lưu chứng nhận và theo dõi quá trình rèn luyện một cách minh bạch, thuận tiện.
Chị Nữ Vương cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng AI trong tham mưu để giảm tải thủ tục và nâng cao chất lượng báo cáo; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực số của cán bộ, đoàn viên thông qua các khóa bồi dưỡng kỹ năng số và an toàn thông tin.
Đặc biệt, chị Nữ Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành văn hóa làm việc số, coi dữ liệu là nền tảng và kỷ luật số là yêu cầu bắt buộc để mọi giải pháp chuyển đổi số phát huy hiệu quả bền vững.
Cán bộ Đoàn cần thay đổi tư duy và kỹ năng sử dụng AI
Anh Nguyễn Quý An, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đưa ra những kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong công tác Đoàn. Anh Quý An tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm: số hóa quy trình, quản lý dữ liệu và nâng cao năng lực công nghệ.
Tại phiên thứ nhất, đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXIV, nghe Đề án bầu Ban Chấp hành khóa khóa XXV. Đại hội đã nghe và thống nhất danh sách nhân sự Ban Chấp hành khóa XXV do Ban Chấp hành khóa XXIV giới thiệu.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XXV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I. Kết quả bầu cử sẽ được công bố trong phiên làm việc tiếp theo.
Bình luận (0)