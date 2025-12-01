Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Công bố Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2026

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/12/2025 11:21 GMT+7

Đây là giải thưởng thường niên do T.Ư Đoàn chủ trì, nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp, mô hình sáng tạo, tấm gương tiêu biểu và những hoạt động tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2025 - 2026.

Đa dạng chủ đề dự thi

T.Ư Đoàn vừa chính thức công bố Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, nhằm khuyến khích những người làm báo tiếp tục đồng hành, phản ánh sinh động hoạt động của tuổi trẻ cả nước. 

Công bố Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2026 - Ảnh 1.

Trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025

ẢNH: BẢO ANH

Theo kế hoạch, giải báo chí năm 2026 tập trung vào những tác phẩm phản ánh kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; không khí thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; cùng nhiều chủ đề lớn gắn với các chương trình công tác năm 2025 - 2026 của Đoàn.

Các chủ đề về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, chuyển đổi số, xây dựng chi đoàn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… tiếp tục là những tuyến nội dung được khuyến khích khai thác.

Một điểm nhấn của giải năm nay là nhóm tác phẩm phản ánh hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025. Đây là chủ đề được xem như nguồn cảm hứng mạnh mẽ, ghi nhận đóng góp của thanh niên trong việc tri ân lịch sử, giáo dục truyền thống và lan tỏa lòng yêu nước.

Giải thưởng nhận tác phẩm thuộc 7 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, báo chí đa phương tiện và báo chí viết về trẻ em, công tác Đội. 

Tác phẩm dự thi phải được đăng tải trong giai đoạn từ 1.5.2025 đến hết 30.6.2026 trên các cơ quan báo chí hợp pháp và thuộc các nhóm thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phim tài liệu hoặc sản phẩm đa phương tiện.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn

Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua website của giải. Đối với báo in, yêu cầu gửi bản chụp hoặc scan rõ nét kèm giấy xác nhận của cơ quan chủ quản; với báo điện tử, phát thanh, truyền hình, đa phương tiện và ảnh báo chí, tác phẩm đều cần có xác nhận của đơn vị phát hành. Các cá nhân, cơ quan báo chí, tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đều có thể tham gia gửi bài dự thi.

Cơ cấu giải thưởng năm 2026 có nhiều hạng mục quan trọng. Ở nhóm báo in, điện tử, phát thanh và truyền hình, mỗi loại hình có 1 giải A trị giá 20 triệu đồng, 1 giải B trị giá 15 triệu đồng, 2 giải C trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. 

Ảnh báo chí có 1 giải xuất sắc nhất trị giá 10 triệu đồng. Báo chí đa phương tiện có 2 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Riêng nhóm tác phẩm viết về trẻ em và công tác Đội có hệ thống giải riêng gồm giải A, B và C. Ngoài ra, ban tổ chức xét tặng 2 giải tập thể cho các cơ quan báo chí hoặc đơn vị đoàn gửi nhiều tác phẩm chất lượng. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026 tại Hà Nội.

