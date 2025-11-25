Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Úc

Việt Hưng
Việt Hưng
(Từ Úc)
25/11/2025 17:36 GMT+7

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu với Hội đồng Giao lưu chính trị Úc, đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn đã thăm và làm việc tại Hội đồng Bầu cử Úc; Trường đại học RMIT, Viện Chính sách Việt - Úc; Văn phòng Thanh niên quốc gia Úc; Đảng Lao động Úc; Đảng Tự do Úc.

Trong 2 ngày 24 - 25.11, tại thành phố Melbourne và thủ đô Canberra (Úc), đoàn đại biểu T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Úc - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Hội đồng Bầu cử Úc

ẢNH: T.V

Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hội đồng Bầu cử Úc (AEC - Australia Electoral Commission). AEC có vai trò duy trì một hệ thống bầu cử độc lập và công bằng cho những cử tri đủ điều kiện thông qua việc quản lý danh sách cử tri tích cực, cung cấp hiệu quả các dịch vụ bỏ phiếu và các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng.

Theo AEC, danh sách cử tri tại Úc đạt tỷ lệ 97,8%; và có tới 94,1% người bản địa là cử tri.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Úc - Ảnh 2.

Đoàn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm và làm việc tại Đại học RMIT

ẢNH: T.V

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đến thăm và làm việc tại Đại học RMIT và Viện Chính sách Việt Nam - Úc. 

Ra mắt vào năm 2022, Viện Chính sách Việt Nam - Úc là một nền tảng hợp tác tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận và nhóm nghiên cứu của Úc có chung trọng tâm là Việt Nam. 

Viện Chính sách Việt Nam - Úc đóng vai trò là nền tảng cho sự tham gia chính sách song phương, tập trung vào các nghiên cứu và hiểu biết mới nhất về mối quan hệ chiến lược và kinh tế giữa Úc và Việt Nam.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Úc - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu làm việc với Văn phòng Thanh niên quốc gia Úc

ẢNH: T.V

Ngày 25.11, đoàn đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Thanh niên quốc gia Úc. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ Úc, với trọng tâm hoạt động là cam kết đối với an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên.

Đoàn đại biểu đã có chuyến thăm và tìm hiểu về Đảng Lao động và Đảng Tự do Úc. Trong đó, Đảng Lao động (hay còn gọi là Công Đảng) là đảng cầm quyền hiện nay tại Úc. 

Đây là đảng chính trị lâu đời nhất tại Úc, cũng là một trong những đảng Lao động liên tục lâu đời nhất trên thế giới.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Úc - Ảnh 4.

Đoàn làm việc tại trụ sở Đảng Lao động Úc

ẢNH: T.V

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Úc - Ảnh 5.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Trưởng đoàn đại biểu, trao đổi quà với lãnh đạo Đảng Tự do Úc

ẢNH: T.V


Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tọa đàm với đoàn đại biểu Học viện Matsushita Nhật Bản

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tọa đàm với đoàn đại biểu Học viện Matsushita Nhật Bản

Tại buổi tọa đàm với đoàn đại biểu Học viện Matsushita (Nhật Bản), Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã nhấn mạnh về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên và mong muốn mở rộng hợp tác với thanh niên Nhật Bản.

