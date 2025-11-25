Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tọa đàm với đoàn đại biểu Học viện Matsushita Nhật Bản

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/11/2025 13:57 GMT+7

Tại buổi tọa đàm với đoàn đại biểu Học viện Matsushita (Nhật Bản), Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã nhấn mạnh về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên và mong muốn mở rộng hợp tác với thanh niên Nhật Bản.

Sáng nay 25.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tọa đàm với Đoàn đại biểu Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita (Nhật Bản). Chủ trì buổi tọa đàm có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Ozeki Kenji, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita.

Đoàn Thanh niên thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu chào mừng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ sự trân trọng đối với chuyến thăm của Giám đốc Học viện Ozeki Kenji và đoàn đại biểu. Anh Bùi Quang Huy khẳng định đây là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết về tổ chức, hoạt động thanh niên cũng như xem xét các cơ hội hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ tương lai.

Tọa đàm giữa T . Ư Đoàn và Học viện Matsushita: Hợp tác thanh niên Việt - Nhật - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà ông Ozeki Kenji

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Học viện Matsushita thành lập năm 1979 bởi nhà sáng lập Panasonic Konosuke Matsushita, được đánh giá là cái nôi đào tạo lớp lãnh đạo có hoài bão, tầm nhìn và tinh thần phụng sự vì sự phồn vinh của Nhật Bản. Việc học viện lựa chọn Việt Nam làm điểm đến thể hiện tầm quan trọng của quan hệ hai nước trong khu vực.

Tại tọa đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã giới thiệu khái quát về lực lượng thanh niên Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong tiến trình phát triển đất nước. Cạnh đó, anh Bùi Quang Huy cũng chia sẻ về hệ thống các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và các hoạt động hiện nay.

Tọa đàm giữa T . Ư Đoàn và Học viện Matsushita: Hợp tác thanh niên Việt - Nhật - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy chia sẻ thông tin tại tọa đàm

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy khẳng định: "Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một hệ thống quy củ và rộng rãi, cho nên đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao cho thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Cơ hội mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

Tại tọa đàm, đại diện Học viện Matsushita đã giới thiệu về mô hình đào tạo, triết lý giáo dục của học viện, nhấn mạnh mục tiêu hình thành lớp lãnh đạo trẻ có năng lực và tinh thần phụng sự.

Tọa đàm giữa T . Ư Đoàn và Học viện Matsushita: Hợp tác thanh niên Việt - Nhật - Ảnh 3.

Ông Ozeki Kenji dẫn đầu đoàn đại biểu Học viện Matsushita tham gia buổi tọa đàm

ẢNH: XUÂN TÙNG

Đồng thời, đại biểu hai bên đã chia sẻ và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội, nêu rõ các cơ chế bảo đảm sự tham gia của thanh niên và các tổ chức xã hội trong xây dựng, triển khai chính sách công. 

Anh Phan Huy Thành, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư, chia sẻ về những chương trình giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống dành cho thanh niên.

Anh Hoàng Trung, đại diện Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), đưa ra các kỳ vọng của thanh niên Việt Nam trong hợp tác, đối thoại với thanh niên Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh giao lưu văn hóa - giáo dục ngày càng phát triển.

Tọa đàm giữa T . Ư Đoàn và Học viện Matsushita: Hợp tác thanh niên Việt - Nhật - Ảnh 4.

Đại biểu Học viện Matsushita chia sẻ thông tin tại tọa đàm

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đoàn đại biểu Học viện Matsushita cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách đối ngoại, thể chế chính trị và công tác phát triển lãnh đạo trẻ tại Việt Nam. Các nội dung được thảo luận cởi mở, thể hiện sự quan tâm của học viện đối với những mô hình và kinh nghiệm của thanh niên Việt Nam.

Kết thúc chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Ozeki Kenji và đoàn đại biểu. Anh Bùi Quang Huy tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền chặt và mở rộng hợp tác trong tương lai.

Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita (MIGM) được thành lập từ năm 1979. Người sáng lập và đồng thời là hiệu trưởng đầu tiên là ông Matsushita Konosuke.

Ông Matsushita Konosuke là người sáng lập Tập đoàn Panasonic và là một doanh nhân lớn có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Nhật Bản. MIGM được công nhận là một trong những trung tâm đào tạo lãnh đạo trẻ hàng đầu của Nhật Bản về lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Triết lý đào tạo của học viện là xây dựng một thế hệ lãnh đạo mới, khát vọng, có năng lực, nhằm lãnh đạo Nhật Bản tiếp tục phát triển phồn vinh và tỏa sáng trên thế giới.

