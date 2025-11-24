Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, chúc mừng Đại sứ quán Lào

Chiều 24.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2025).

Tiếp đoàn, có bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, cùng đại diện các bộ phận của Đại sứ quán. Anh Bùi Quang Huy đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại sứ và toàn thể cán bộ Đại sứ quán nhân sự kiện trọng đại của đất nước Lào. Anh khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục vun đắp tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

ẢNH: XUÂN TÙNG

Hoạt động Đoàn mang lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào. Tinh thần "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện" luôn được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực.

Trong năm 2025, nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác đã được triển khai và mang lại dấu ấn tích cực. Đoàn đại biểu T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thăm, tặng quà thanh thiếu nhi tỉnh Luông Phabang; lãnh đạo T.Ư Đoàn chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân 70 năm thành lập Đảng NDCM Lào; các hoạt động tiếp đón gia đình cán bộ T.Ư Đoàn Lào tại Việt Nam được duy trì thường niên, góp phần tăng sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa hai bên.

Điểm nhấn trong năm là chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào 2025 diễn ra tại Lào, do anh Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự. Đây là dịp tăng cường tình đoàn kết và tạo môi trường học tập, trải nghiệm cho thanh thiếu nhi hai nước.

T.Ư Đoàn cũng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước; đồng thời dự kiến tổ chức Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia tại Quảng Ngãi vào cuối tháng 12. Qua các hoạt động giúp thanh niên hiểu hơn quan hệ, tình cảm giữa hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi với bà Khamphao Ernthavanh ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại buổi gặp, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Lào đối với các hoạt động hợp tác thanh niên thời gian qua. Anh bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu, qua đó vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

Hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn giúp quan hệ Việt - Lào ngày càng bền vững

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Khamphao Ernthavanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà khẳng định kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào là cột mốc đặc biệt ý nghĩa, đánh dấu chặng đường nỗ lực và những thành tựu mà nhân dân Lào đạt được suốt nửa thế kỷ qua.

Đại sứ gửi lời chúc mừng và biểu dương những kết quả hợp tác nổi bật giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Bà nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ hai nước kế thừa và bồi đắp. Bà tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tổ chức Đoàn sẽ làm cho quan hệ Việt - Lào ngày càng bền vững, trường tồn.