Tình hữu nghị Việt - Lào 'không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được'

Sáng 3.9, tại Hà Nội, chương trình giao lưu "Cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam - Lào" đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và chan chứa nghĩa tình.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 của Việt Nam, đồng thời hướng tới nhiều mốc son quan trọng trong quan hệ hai nước: 50 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 50 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Các đại biểu đến tham dự chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự chương trình có PGS-TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Về phía Lào, có GS-TS Boviengkham Vongdala, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; ông Khampao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; anh Thongly Xixulith, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Bồi dưỡng tinh thần, trách nhiệm cho lớp trẻ

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu 2 dân tộc. Phát biểu khai mạc của PGS-TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

PGS-TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Lào là mẫu mực hiếm có trong lịch sử thế giới, được vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hai nước bằng mồ hôi, công sức và xương máu.

Ôn lại chặng đường đã qua, ông Vinh khẳng định việc tri ân cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cũng là cách để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho lớp trẻ hôm nay.

Viện sĩ, GS-TS Boviengkham Vongdala, đã bày tỏ niềm xúc động khi dẫn đầu đoàn đại biểu sang tham dự. "Chúng tôi đánh giá cao sự hy sinh của các đồng chí cựu chuyên gia và quân tình nguyện đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì cách mạng của hai nước Lào và Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và đem lại độc lập cho nhân dân hai nước", ông nói.

GS-TS Boviengkham Vongdala phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đều thấu hiểu với nhau rằng quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam có được từ mồ hôi, xương máu và nước mắt, điều này không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được".

Kết nối quá khứ, hiện tại

Phần giao lưu đầu tiên đã đưa người nghe trở về ký ức hào hùng qua chia sẻ của trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào; cùng nhiều cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện từng kề vai sát cánh bên nhau trên chiến trường Lào. Những câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" được nhắc lại như minh chứng sống động cho tình đồng chí hiếm có.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đại diện thế hệ trẻ, anh Bùi Quang Huy phát biểu khẳng định thanh niên hai nước cần tiếp nối truyền thống quý báu, nỗ lực học tập, rèn luyện và phát huy sức trẻ trong kỷ nguyên mới.

Anh Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh các chương trình hợp tác đa dạng đã và sẽ được tổ chức, từ đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyển đổi số đến tình nguyện cộng đồng, khởi nghiệp và bảo vệ môi trường.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Thongly Xixulith, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, cũng chia sẻ niềm tự hào khi lớp trẻ hai nước được gặp gỡ, giao lưu và chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.

Talkshow thứ hai tại chương trình mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi nổi với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, sinh viên, tình nguyện viên hai nước. Tất cả đều kể lại những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia hoạt động giao lưu, tình nguyện, lan tỏa văn hóa và gắn kết thanh niên Việt - Lào.

Một tiết mục được các bạn trẻ biểu diễn tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình chính là phần giao lưu văn nghệ đồng ca bài hát Cô gái Viêng Chăn - bài hát đã trở thành biểu tượng gắn kết tình cảm hai dân tộc. Những giai điệu quen thuộc cất lên trong sự hòa giọng của cả thế hệ đi trước và lớp trẻ hôm nay, như một nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho các sinh viên, thanh niên Lào đang học tập tại Việt Nam có thành tích xuất sắc.