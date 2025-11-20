T.Ư Đoàn tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn tại tỉnh Điện Biên

T.Ư Đoàn cho biết, từ 21.11, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra chuỗi hoạt động quy mô lớn. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm các thanh niên tình nguyện vùng biên vào tháng 7.2025 ẢNH: TRẦN HIẾU

Các hoạt động góp phần chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên các dân tộc rèn luyện, học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng thời, đây cũng là điểm cuối trong hành trình tổ chức chuỗi các hoạt động tại 3 khu vực: Tây Nam bộ - Tây nguyên - miền núi phía bắc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Lễ tuyên dương Gương thanh niên tiêu biểu

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và có sức lan tỏa rộng rãi. Điểm nhấn nổi bật là hội chợ triển lãm giới thiệu và quảng bá sản phẩm do thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với các gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội chợ không chỉ tạo không gian kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình thanh niên giao lưu, học hỏi và giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền tới đông đảo nhân dân và du khách.

Song song với đó, các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất an toàn, quản trị chuỗi giá trị, kỹ năng quản lý, phát triển thương hiệu và tiếp cận thị trường, nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên trong phát triển sản xuất theo hướng bền vững, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Một nội dung quan trọng trong chương trình là Lễ tuyên dương Gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. T.Ư Đoàn sẽ vinh danh 36 gương thanh niên tiêu biểu đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra tọa đàm thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ. Đây là cơ hội quan trọng để thanh niên dân tộc thiểu số trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao khả năng khởi nghiệp và lập nghiệp bền vững.

Đồng thời, T.Ư Đoàn cũng tổ chức hội nghị tập huấn dành cho cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở về công tác dân tộc, kỹ năng giám sát, kiểm tra và tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên

Sáng 22.11, tại xã Na Sang, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức phát động "Hành trình đồng hành với học sinh biên giới"; Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030"; Chương trình Tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026 cấp T.Ư.

Chương trình nhằm huy động lực lượng thanh niên cả nước chung tay chăm lo đời sống, học tập và phát triển kỹ năng cho học sinh, thanh thiếu nhi tại 248 xã biên giới. Đây là khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận công nghệ và dịch vụ y tế.

"Hành trình đồng hành với học sinh biên giới" hướng đến việc hỗ trợ học sinh bằng các hoạt động thiết thực như trao tặng dụng cụ học tập, trang bị thiết bị phục vụ học trực tuyến, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sống - kỹ năng số.

Tại buổi lễ, T.Ư Đoàn công bố các nội dung trọng tâm của hành trình và trao tặng 30 suất học bổng, 200 áo ấm cùng nhiều phần quà hỗ trợ khác.

Cùng với đó, Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" được ra mắt với mục tiêu tăng cường chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi khu vực biên giới.

Đề án gồm 7 nhóm chỉ tiêu, tập trung vào việc huy động nguồn lực xã hội; mở rộng mạng lưới thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh chuyển đổi số; và xây dựng các mô hình sinh hoạt - học tập phù hợp với điều kiện của 248 xã biên giới.

Trong chương trình, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ra mắt 5 đội hình Thanh niên tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026, bao gồm các lĩnh vực: môi trường xanh, y tế, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và chuyển đổi số.

Các đội hình sẽ triển khai hoạt động tại các địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, với mục tiêu mang đến những giải pháp phù hợp từng địa phương, hỗ trợ người dân và học sinh cải thiện đời sống.