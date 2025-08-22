T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng LDP Nhật Bản

Sáng 22.8, đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) đã đến thăm và làm việc với T.Ư Đoàn. Tiếp đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Đoàn đại biểu Nhật Bản có ông Nakasone Yasutaka, Hạ nghị sĩ, Trưởng ban Thanh niên Đảng LDP làm trưởng đoàn và các thành viên.

Anh Bùi Quang Huy (thứ nhất từ phải qua) và anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 2 từ phải qua) tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng LDP ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa thanh, thiếu nhi hai nước

Tại buổi tiếp, thay thay mặt T.Ư Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, anh Bùi Quang Huy gửi tới ông Nakasone Yasutaka, cùng đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng LDP lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe, thành công; cảm ơn đoàn đại biểu đã dành thời gian tới thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản đang rất tốt đẹp. Tuổi trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy mối quan hệ tốt đẹp này trong tương lai, trong đó có trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng LDP.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi tiếp đoàn đại biểu ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy đã giới thiệu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam. Lãnh đạo các tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã giới thiệu về tổ chức và hoạt động của mình.

Theo anh Bùi Quang Huy, hiện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có gần 6 triệu đoàn viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên, nhiều tổ chức thanh, thiếu nhi khác ở Việt Nam cũng hoạt động sôi nổi và mang lại ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản, triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương và đa phương.

Qua đó, góp phần thiết thực trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo cơ hội rèn luyện, phát triển cho thanh, thiếu nhi Việt Nam; thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa thanh, thiếu nhi hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Nhật Bản

Nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hai nước, hiện thực hóa Tuyên bố chung "Hướng tới mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á", anh Bùi Quang Huy đề nghị, tăng cường việc giao lưu, trao đổi đoàn giữa Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm ông Nakasone Yasutaka ẢNH: XUÂN TÙNG

Đẩy mạnh hơn nữa về số lượng và chất lượng các hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có hợp tác doanh nhân trẻ. Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tổ chức các chương trình, khóa học chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho thanh niên Việt Nam về khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số…

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị, hai bên có thêm các hoạt động trao đổi, giao lưu, trao đổi, quảng bá văn hóa trong thanh thiếu nhi, để tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản thêm hiểu biết về hai đất nước. Việc giao lưu, trao đổi này không chỉ ở cấp toàn quốc mà còn tại các địa phương.

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nakasone Yasutaka đồng tình và khẳng định, thế hệ trẻ có vai trò quan trọng để gánh vác tương lai tươi sáng của đất nước. Ông Nakasone Yasutaka cũng nhấn mạnh, Nhật Bản - Việt Nam đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị của hai nước.

Ông Nakasone Yasutaka bày tỏ sự thống nhất cao với các đề xuất của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, nhất là việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giao lưu hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Hai bên cũng bày tỏ tin tưởng cuộc gặp hôm nay sẽ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên của Đảng LDP; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.