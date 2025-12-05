Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Đỗ Văn Bách giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/12/2025 15:17 GMT+7

Hội nghị lần thứ nhất, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn khóa XXV, đã bầu anh Đỗ Văn Bách, Phó chánh văn phòng Hội đồng Đội T.Ư, giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 5.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành các nội dung quan trọng, trong đó có bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I.

Trên cơ sở đề án nhân sự do Ban Chấp hành khóa XXIV trình đại hội, các đại biểu đã bầu 19 nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa XXV, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các khối phong trào, đào tạo, báo chí - xuất bản, trung tâm sự nghiệp và đoàn viên tiêu biểu. 

Anh Đỗ Văn Bách giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại hội nghị lần thứ nhất, anh Đỗ Văn Bách được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sinh năm 1994 tại Bắc Ninh, anh Bách có trình độ thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2015. 

Anh Bách hiện là Phó chánh văn phòng Hội đồng Đội T.Ư, chuyên viên Ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Anh Đỗ Văn Bách giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 2.

Anh Đỗ Văn Bách được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: XUÂN TÙNG

Hai phó bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn khóa mới là anh Hoàng Tạ Lê Chí, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và anh Trương Khải Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Đại hội cũng bỏ phiếu lựa chọn đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 48 nhân sự chính thức; 5 đại biểu dự khuyết. Các đại biểu được lựa chọn là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới của tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn.

