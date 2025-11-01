Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Nguyễn Quang Long tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/11/2025 12:19 GMT+7

Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã bầu anh Nguyễn Quang Long tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT.

Chiều 31.10, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 136 đại biểu đại diện cho hơn 3.500 đoàn viên thanh niên trong tập đoàn.

Dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Tô Dũng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Anh Nguyễn Quang Long tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: CTV

Đánh dấu bước trưởng thành mới của tuổi trẻ VNPT

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ VNPT - Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo", đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: tổng kết công tác nhiệm kỳ qua; bầu ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I; đồng thời thảo luận, góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Nguyễn Quang Long tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Quang Long phát biểu tại đại hội

ẢNH: CTV

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn VNPT khóa XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa XXIV sau đó đã bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Anh Nguyễn Quang Long đã tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT khóa XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai anh Nguyễn Tiến Nhâm và Nguyễn Văn Chỉnh được bầu làm phó bí thư.

Anh Nguyễn Quang Long tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT - Ảnh 3.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khóa XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: CTV

Trao tặng 5 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và đại diện cho các khối đơn vị trực thuộc tập đoàn.

Anh Nguyễn Quang Long tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Tường Lâm và ông Tô Dũng Thái trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ VNPT

ẢNH: CTV

Cũng trong chương trình, đại hội đã tuyên dương và trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, cùng nhiều phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ là phần thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn, đã được trao cho 5 cá nhân nguyên cán bộ Đoàn, lãnh đạo tập đoàn đã có những đóng góp, tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của VNPT thời gian qua.

