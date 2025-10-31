Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chỉ định thượng tá Đồng Đức Vũ giữ chức Trưởng ban Ban Thanh niên Công an

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/10/2025 22:46 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định 22 nhân sự tham gia Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức trưởng ban.

Chiều 31.10, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2024 - 2025, triển khai chương trình công tác năm học 2025 - 2026, tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt" cấp bộ.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Ban Thanh niên Công an nhân dân nhiều trọng trách mới

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định 22 nhân sự tham gia Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức trưởng ban; trung tá Bạch Quốc Tuyên và thiếu tá Đậu Bá Tuấn được chỉ định giữ chức phó trưởng ban.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, việc chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là một trong những bước quan trọng, xác lập một mô hình tổ chức đặc thù, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của khối lực lượng vũ trang, đặt ra cho Ban Thanh niên Công an nhân dân nhiều trọng trách mới.

Chỉ định thượng tá Đồng Đức Vũ giữ chức Trưởng ban Ban Thanh niên Công an - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

ẢNH: CHÂU LINH

"Ban Thanh niên Công an nhân dân có nhiệm vụ quan trọng là chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đây là điểm mấu chốt thể hiện vai trò chỉ đạo ngành dọc về nghiệp vụ công tác Đoàn trong lực lượng", anh Triết nói.

Anh Triết đề nghị, Ban Thanh niên Công an nhân dân phải chủ động xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ban chấp hành các tỉnh, thành Đoàn để đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt các nội dung đặc thù của ngành, đồng thời phát huy được thế mạnh của công tác Đoàn tại địa phương. Tổ chức ký kết mới chương trình phối hợp giữa Ban Thanh niên Công an nhân dân với các tỉnh, thành Đoàn ở khu vực, địa bàn trọng điểm sau sắp xếp, sáp nhập.

Chỉ định thượng tá Đồng Đức Vũ giữ chức Trưởng ban Ban Thanh niên Công an - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết và thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh trao tặng bằng khen cho các "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp bộ năm học 2024 - 2025

ẢNH: CHÂU LINH

Đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch

Anh Triết đề nghị Ban Thanh niên Công an nhân dân chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong lực lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên kết các lực lượng trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Đồng Đức Vũ thể hiện quyết tâm, nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chiến lược, đột phá nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Công an nhân dân.

Chỉ định thượng tá Đồng Đức Vũ giữ chức Trưởng ban Ban Thanh niên Công an - Ảnh 3.

Thượng tá Đồng Đức Vũ phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: CHÂU LINH

Trọng tâm là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trên không gian mạng, phát huy tối đa vai trò tiên phong của thanh niên Công an trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2024 - 2025, triển khai chương trình công tác năm học 2025 - 2026, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 75 cá nhân thuộc các học viện, trường Công an nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào "Sinh viên 5 tốt" năm học 2024 - 2025; trao tặng bằng khen "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp bộ năm học 2024 - 2025 cho 22 cá nhân.

Xem thêm bình luận