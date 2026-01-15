Đảng ủy T.Ư Đoàn đặt ra các nhiệm vụ đột phá trong năm 2026

Chiều 15.1, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Cùng dự, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Triển khai hiệu quả chủ đề công tác Đoàn

Đánh giá công tác Đảng cơ quan T.Ư Đoàn năm 2025, báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2025, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã triển khai đầy đủ, đồng bộ các mặt công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, của cơ quan, đơn vị, các nội dung công việc được chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời.

Anh Bùi Quang Huy trao giấy khen của Đảng bộ T.Ư Đoàn tặng 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025 gồm: Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên và Chi bộ cơ sở Ban Công tác Đoàn ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đảng ủy và các cấp ủy đã có nhiều cố gắng, đổi mới, nhanh chóng thích ứng linh hoạt với mô hình tổ chức mới; kịp thời kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ chủ chốt, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không gián đoạn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều chuyển biến tích cực; việc học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai nghiêm túc, kịp thời, gắn với biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy thể hiện rõ vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết trụ cột của Đảng, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động chỉ đạo đổi thẻ cho 100% đảng viên, triển khai sổ tay đảng viên điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác Đảng và công tác thanh niên, bước đầu hình thành phương thức lãnh đạo, quản lý mới, hiện đại, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 là "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng", gắn với các phong trào thi đua lớn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo được nhiều điểm nhấn, lan tỏa sâu rộng trong thanh thiếu nhi, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Các nhiệm vụ đột phá

Trong năm 2026, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã đặt ra các nhiệm vụ đột phá. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Đổi mới phương pháp xây dựng nghị quyết, kết luận của cấp ủy theo hướng rõ chủ trương, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đầu ra và rõ cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá.

Bên cạnh đó, sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần thanh niên, sát thanh niên, thiết thực với thanh niên. Rà soát, tinh giản các nội dung, chương trình hoạt động mang tính hình thức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, vận động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đồng thời, Đảng ủy T.Ư Đoàn cũng tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đoàn các cấp; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm". Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ đoàn các cấp.

Gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Tham luận tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã nhấn mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy Báo Thanh Niên trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị và định hướng phát triển của một cơ quan báo chí cách mạng trong môi trường truyền thông số.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn tham luận tại hội nghị ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo anh Nguyễn Ngọc Toàn, năm 2025 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, đặt ra yêu cầu vừa kiên định tôn chỉ, mục đích, vừa đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Đảng ủy Báo Thanh Niên đã lãnh đạo Ban biên tập bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ động xây dựng các tuyến bài, chuyên mục lớn mang tính định hướng, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, nhân dân.

Một điểm nổi bật là việc gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn tổ chức và thúc đẩy chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, sự đoàn kết, nêu gương của cán bộ, đảng viên cùng kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ chính là nền tảng để Báo Thanh Niên phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực của Đoàn trong giai đoạn mới.