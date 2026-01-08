Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13

Sáng 8.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII. Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ đã được phát huy mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy đã có những chỉ đạo sâu sắc, thẳng thắn về kết quả công tác năm 2025 và định hướng chiến lược cho năm 2026.

Nhìn lại năm 2025, anh Bùi Quang Huy đánh giá đây là một năm đầy thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy hành chính, tổ chức Đoàn tại cơ sở chịu áp lực lớn chưa từng có.

Đặc biệt, tại cấp xã, việc sáp nhập khiến địa bàn rộng gấp nhiều lần, trong khi cán bộ Đoàn thường xuyên phải kiêm nhiệm nhiều chức danh.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Tuy nhiên, chính trong khó khăn, tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ đã được phát huy mạnh mẽ. Kết quả hoàn thành 12/12 chỉ tiêu công tác năm là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực của toàn hệ thống.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá đây là kết quả rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt và khả năng thích ứng của tổ chức Đoàn các cấp. Dù vậy, anh đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh bộ máy tổ chức thay đổi nhanh và sâu rộng.

Theo anh Bùi Quang Huy, việc tổng kết không chỉ dừng ở đánh giá kết quả mà quan trọng hơn là phải chỉ ra được những khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp thiết thực để khắc phục trong năm tiếp theo.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Liên quan đến các kết quả năm 2025, anh Bùi Quang Huy cho biết T.Ư Đoàn cũng tiến hành lựa chọn, đề xuất các sự kiện, hoạt động và công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc nhằm tôn vinh những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, đồng thời làm cơ sở tổng kết, đánh giá thực chất phong trào trong toàn hệ thống.

Đột phá với tinh thần "3 dễ, 3 rõ, 3 đo"

Theo anh Bùi Quang Huy, bước sang năm 2026, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ có sự thay đổi căn bản trong phương thức xây dựng và triển khai.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Bùi Quang Huy yêu cầu toàn Đoàn thực hiện phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Theo đó, chương trình công tác năm 2026 không còn là những định hướng chung chung mà phải được cụ thể hóa tối đa. Mỗi đầu việc phải xác định chính xác thời gian thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm và kết quả dự kiến. Cách làm này nhằm đảm bảo tính kỷ luật, hiệu quả và dễ dàng trong công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn bàn nhiều nội dung quan trọng ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy cho biết, cách xây dựng chương trình công tác năm 2026 sẽ khác so với các năm trước, phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, gắn trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân. Các ý kiến góp ý cho chương trình được đề nghị tập trung trực tiếp vào từng nội dung, đầu việc cụ thể, nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 cũng được định hướng theo hướng tinh gọn, giảm áp lực báo cáo, minh chứng cho cơ sở, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, khai thác dữ liệu từ các hệ thống quản lý, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm do các địa phương đăng ký thực hiện.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tinh thần xuyên suốt trong xây dựng chương trình công tác và bộ tiêu chí năm 2026 là chia sẻ khó khăn với cơ sở, giảm hình thức, tăng thực chất, qua đó tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cấp tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng phong trào và hiệu quả công tác trong giai đoạn mới.