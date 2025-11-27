Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Đổi mới hoạt động phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/11/2025 21:24 GMT+7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT trong giai đoạn 2025 - 2030, chuyển từ hoạt động theo chiều rộng sang chiều sâu, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực chất.

Chiều 27.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030.

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT không chỉ chung đối tượng mà còn chung trách nhiệm - Ảnh 1.

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đồng chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cùng dự có ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Vai trò then chốt trong bồi dưỡng thế hệ trẻ

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh vai trò then chốt của sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay. Theo anh Bùi Quang Huy, sự đồng hành của Bộ GD-ĐT là nguồn động viên lớn, tạo niềm tin và điểm tựa để tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên.  

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT không chỉ chung đối tượng mà còn chung trách nhiệm - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá kết quả giai đoạn 2020 - 2025, anh Bùi Quang Huy cho rằng, mối quan hệ phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại tác động rõ nét đối với học sinh, sinh viên. Các chương trình phối hợp được thực hiện đồng bộ, có định hướng và phân công rõ ràng. 

Tuy vậy, anh Bùi Quang Huy cũng chỉ ra một số hạn chế như hiệu quả chưa đồng đều giữa các địa phương, còn hoạt động dàn trải, công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời và những khó khăn về cơ chế, chính sách đối với cán bộ Đoàn trong trường học.

Từ thực tiễn đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn 2025 - 2030, chuyển từ hoạt động theo chiều rộng sang chiều sâu, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực chất. Chương trình mới phải tinh gọn, tránh trùng lặp và phù hợp với bối cảnh đổi mới giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời ưu tiên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong các cơ sở giáo dục.

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT không chỉ chung đối tượng mà còn chung trách nhiệm - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ Bộ GD-ĐT

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nghị quyết lớn về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nhằm xây dựng thế hệ trẻ có tư duy khoa học, năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đồng hành sâu hơn trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và văn hóa học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn.

"Chúng ta có chung một từ rất quan trọng là: giáo dục"

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, hai cơ quan tuy cách thức hoạt động khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một từ khóa quan trọng nhất: "giáo dục", và khẳng định, sự đồng hành giữa hai đơn vị là vô cùng toàn diện và mật thiết.

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT không chỉ chung đối tượng mà còn chung trách nhiệm - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn không chỉ chung đối tượng công tác là thanh thiếu niên, nhi đồng mà còn chung cả trách nhiệm. "Chúng ta có chung một từ rất quan trọng là "giáo dục". Các đồng chí giáo dục bằng sự tập hợp của tổ chức chính trị - xã hội, còn ngành giáo dục thực hiện bằng các công cụ sư phạm, nhà trường. Dù cách thức khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là giáo dục thế hệ trẻ", ông Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Đề cập đến định hướng trong 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đặc biệt lưu ý đến trọng tâm "dạy người". Ông mong muốn tổ chức Đoàn phối hợp sâu hơn nữa trong việc rèn luyện nhân cách, đạo đức, lý tưởng và trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên. Đây là yếu tố quyết định chất lượng của lớp người Việt Nam mới - những công dân có khát vọng và bản lĩnh trong tương lai.

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT không chỉ chung đối tượng mà còn chung trách nhiệm - Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn giai đoạn 2020 - 2025

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh các nhiệm vụ truyền thống, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng "đặt hàng" T.Ư Đoàn và các cơ quan báo chí chung tay thực hiện các mục tiêu lớn của ngành. Đó là việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, xây dựng xã hội học tập, trang bị kỹ năng công dân số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng bày tỏ tin tưởng vào giai đoạn hợp tác sắp tới sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn giai đoạn 2020 - 2025, trong đó có phóng viên Báo Thanh Niên; T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và trao bằng khen cho những cán bộ Bộ GD-ĐT có đóng góp xuất sắc trong phong trào thanh niên.

Tin liên quan

Ký kết hợp tác để xây dựng một thế hệ trẻ năng động

Ký kết hợp tác để xây dựng một thế hệ trẻ năng động

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, việc ký kết hợp tác với Sacombank là khởi điểm của rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, thanh niên và cộng đồng, nhằm xây dựng một thế hệ trẻ năng động.

T.Ư Đoàn ký kết hợp tác với Ngân hàng BIDV giai đoạn 2023 - 2025

T.Ư Đoàn và Tập đoàn Công nghiệp cao su VN ký kết hợp tác

Khám phá thêm chủ đề

T.Ư Đoàn Bộ GD-ĐT Ký kết phối hợp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận