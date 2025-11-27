Đổi mới hoạt động phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT

Chiều 27.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030.

T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đồng chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cùng dự có ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Vai trò then chốt trong bồi dưỡng thế hệ trẻ

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh vai trò then chốt của sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay. Theo anh Bùi Quang Huy, sự đồng hành của Bộ GD-ĐT là nguồn động viên lớn, tạo niềm tin và điểm tựa để tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá kết quả giai đoạn 2020 - 2025, anh Bùi Quang Huy cho rằng, mối quan hệ phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại tác động rõ nét đối với học sinh, sinh viên. Các chương trình phối hợp được thực hiện đồng bộ, có định hướng và phân công rõ ràng.

Tuy vậy, anh Bùi Quang Huy cũng chỉ ra một số hạn chế như hiệu quả chưa đồng đều giữa các địa phương, còn hoạt động dàn trải, công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời và những khó khăn về cơ chế, chính sách đối với cán bộ Đoàn trong trường học.

Từ thực tiễn đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn 2025 - 2030, chuyển từ hoạt động theo chiều rộng sang chiều sâu, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực chất. Chương trình mới phải tinh gọn, tránh trùng lặp và phù hợp với bối cảnh đổi mới giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời ưu tiên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong các cơ sở giáo dục.

Anh Bùi Quang Huy trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ Bộ GD-ĐT ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nghị quyết lớn về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nhằm xây dựng thế hệ trẻ có tư duy khoa học, năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đồng hành sâu hơn trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và văn hóa học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn.

"Chúng ta có chung một từ rất quan trọng là: giáo dục"

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, hai cơ quan tuy cách thức hoạt động khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một từ khóa quan trọng nhất: "giáo dục", và khẳng định, sự đồng hành giữa hai đơn vị là vô cùng toàn diện và mật thiết.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn không chỉ chung đối tượng công tác là thanh thiếu niên, nhi đồng mà còn chung cả trách nhiệm. "Chúng ta có chung một từ rất quan trọng là "giáo dục". Các đồng chí giáo dục bằng sự tập hợp của tổ chức chính trị - xã hội, còn ngành giáo dục thực hiện bằng các công cụ sư phạm, nhà trường. Dù cách thức khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là giáo dục thế hệ trẻ", ông Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Đề cập đến định hướng trong 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đặc biệt lưu ý đến trọng tâm "dạy người". Ông mong muốn tổ chức Đoàn phối hợp sâu hơn nữa trong việc rèn luyện nhân cách, đạo đức, lý tưởng và trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên. Đây là yếu tố quyết định chất lượng của lớp người Việt Nam mới - những công dân có khát vọng và bản lĩnh trong tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn giai đoạn 2020 - 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh các nhiệm vụ truyền thống, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng "đặt hàng" T.Ư Đoàn và các cơ quan báo chí chung tay thực hiện các mục tiêu lớn của ngành. Đó là việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, xây dựng xã hội học tập, trang bị kỹ năng công dân số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng bày tỏ tin tưởng vào giai đoạn hợp tác sắp tới sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn giai đoạn 2020 - 2025, trong đó có phóng viên Báo Thanh Niên; T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và trao bằng khen cho những cán bộ Bộ GD-ĐT có đóng góp xuất sắc trong phong trào thanh niên.