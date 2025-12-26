T.Ư Đoàn gặp mặt 47 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ngày 26.12, T.Ư Đoàn đã tổ chức gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: T.N

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả của mỗi đại biểu khi được T.Ư Đoàn lựa chọn tham dự sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, 47 đại biểu được T.Ư Đoàn lựa chọn là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, có 20 tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, 20 thiếu niên, nhi đồng xuất sắc và các điển hình tiên tiến tiêu biểu của T.Ư Đoàn.

Đặc biệt, tại đại hội lần này, có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất đang học lớp 6 là các em Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới, P.Bình Thủy (Cần Thơ); Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh); Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, P.Cao Lãnh (Đồng Tháp); Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2 (Thái Nguyên); Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang (Cao Bằng).

Anh Nguyễn Tường Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ẢNH: THU HẰNG

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, các đại biểu là những gương mặt ưu tú, đại diện cho hơn 20 triệu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên cả nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng các đại biểu sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của đại hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm chúc các đại biểu sức khỏe, tham gia đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả các hoạt động của đại hội. "Sau đại hội, mỗi đại biểu sẽ mang tinh thần thi đua yêu nước trở về với học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới".

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Những người thi đua là những người yêu nước nhất", anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định các đại biểu tham dự đại hội chính là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước trong thanh thiếu nhi Việt Nam hôm nay.

Niềm tự hào chung của thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc

Thay mặt các thanh thiếu niên, nhi đồng xuất sắc tham dự đại hội, em Đỗ Trà My, học sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Tân, P.Nghĩa Đô (Hà Nội), bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động. Theo Trà My, đây là sự ghi nhận, động viên đối với những nỗ lực không ngừng của bản thân, mà còn là niềm tự hào chung của thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó tiếp thêm động lực để các thế hệ trẻ tiếp tục cố gắng, phấn đấu vươn lên.

Em Đỗ Trà My, học sinh lớp 8, Trường THCS Nghĩa Tân, P.Nghĩa Đô, Hà Nội ẢNH: THU HẰNG

Trà My chia sẻ: "Em xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập tốt, rèn luyện chăm, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động Đội và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, hoài bão tốt để sau này trở thành công dân có ích cho đất nước".

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các thiếu nhi được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường an toàn, lành mạnh, giàu tình yêu thương và trách nhiệm, Trà My tin tưởng: "Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội, thiếu nhi Việt Nam sẽ luôn được tạo điều kiện phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai xứng đáng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước".

"Chúng tôi sẵn sàng cống hiến bằng lao động sáng tạo và phát triển kinh tế"

Đại diện cho Mạng lưới Lương Đình Của toàn quốc - nơi quy tụ những nhà nông trẻ xuất sắc, những thanh niên tiêu biểu tiên tiến trong xây dựng và phát triển nông thôn mới phát biểu, anh Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Nông trại Thiên Nông (Đồng Nai), chia sẻ: "Đối với tôi, thi đua yêu nước không chỉ dừng lại ở tinh thần, mà được thể hiện cụ thể bằng hành động phát triển kinh tế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước".

Anh Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Nông trại Thiên Nông ẢNH: THU HẰNG

Theo anh Minh Hoàng: "Thế hệ trẻ hôm nay với tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ, ngoại ngữ và tư duy hội nhập mong muốn kết nối ngày càng nhiều bạn trẻ cùng tham gia ứng dụng chuyển đổi số, tối ưu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động. Thông qua đó, chúng tôi kỳ vọng góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam".

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước, bên cạnh được giao lưu, học hỏi với các điển hình tiên tiến, anh Đặng Dương Minh Hoàng mong muốn: "Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách đổi mới sáng tạo mang tính đột phá, tạo điều kiện để thanh niên "dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo". Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, chúng tôi sẵn sàng cống hiến, hy sinh trong thời bình bằng lao động sáng tạo và phát triển kinh tế. Khi dân giàu, nước mạnh, vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới sẽ ngày càng được nâng cao".

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà tặng động viên, ghi nhận và khích lệ các điển hình tiên tiến đại diện cho tuổi trẻ cả nước

ẢNH: THU HẰNG

Anh Hoàng kiến nghị Nhà nước tiếp tục tăng cường hỗ trợ để các đề tài khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà được triển khai hiệu quả ngoài đồng ruộng, giúp nông dân tối ưu chi phí, nâng cao năng suất, đóng góp cho ngân sách và mang lại nguồn ngoại tệ bền vững cho đất nước.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên, ghi nhận và khích lệ các điển hình tiên tiến đại diện cho tuổi trẻ cả nước.