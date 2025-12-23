Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ngày 23.12, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 cho biết, đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 26 - 27.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 ẢNH: GIA HÂN

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", đại hội có sự tham gia của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu.

Dự đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; các mẹ Việt Nam anh hùng; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, KH-CN, GD-ĐT... Ngoài ra, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu...

Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 đến nay.

Trong số này, có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay, chiếm 6,87%.

Đại biểu là chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 86 người, chiếm 4,24%.

36 đại biểu là đại diện cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chiếm 1,78%; 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,8%; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao đóng góp với Việt Nam.

Đại biểu cao tuổi nhất là Anh hùng Lao động, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Theo ban tổ chức, đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội thi đua; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…