T.Ư Đoàn giới thiệu 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội thi đua yêu nước

Sáng 24.12, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 tổ chức họp báo công bố về tổ chức đại hội.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 tổ chức họp báo công bố về tổ chức đại hội ẢNH: T.HẰNG

Theo bà Đỗ Thúy Phượng, Phó trưởng ban Thi đua - khen thưởng T.Ư, đại hội có sự tham gia của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Đây là các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, KH-CN, GD-ĐT... Ngoài ra, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu...

Đáng chú ý, ngoài đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó chủ tịch nước và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất đều 11 tuổi, đó là: em Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới, P.Bình Thủy (TP.Cần Thơ); em Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh); em Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, P.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp); em Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2 (tỉnh Thái Nguyên); em Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng).

Em Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) là một trong 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước ẢNH: BÁO HÀ TĨNH

Về tiêu chí lựa chọn các đại biểu thiếu niên nhi đồng và tài năng trẻ xuất sắc, bà Phượng cho biết theo phân bổ đại biểu của ban tổ chức đại hội có 20 tài năng trẻ và 20 thiếu niên nhi đồng. Việc lựa chọn các đại biểu về dự đại hội do T.Ư Đoàn lựa chọn và giới thiệu, căn cứ vào các điển hình tiên tiến xuất sắc.

"Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước", Phó trưởng ban Thi đua - khen thưởng T.Ư thông tin.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: "Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới", bà Thủy nhấn mạnh.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 sẽ được tổ chức trọng thể trong 2 ngày (26 - 27.12) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trong khuôn chương trình đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: triển lãm ảnh, trưng bày thành tựu phát triển kinh tế -xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.