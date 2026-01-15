Người trẻ cả nước đồng loạt chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Ngày 15.1, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc về triển khai phương án tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác tuyên truyền đại hội các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã có kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên đảm bảo tính thiết thực, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị ẢNH: TRỊNH LÝ

Phát biểu định hướng tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, còn 4 ngày nữa Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc. Đối với tổ chức Đoàn, với trách nhiệm vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, phải tạo được đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, để đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ cả nước thể hiện được tình cảm, sự quan tâm của mình đến sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, muốn đoàn viên, thanh niên thể hiện được sự quan tâm phải có không gian hoạt động, có trào lưu để đoàn viên thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm cũng ghi nhận một số tỉnh, thành Đoàn có sự chủ động triển khai các hoạt động để tuyên truyền sự kiện đặc biệt này. Tuy nhiên, các hoạt động diễn ra chưa đồng bộ. Do đó, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí của Đoàn thống nhất triển khai tổ chức đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở, với hơn 3.000 xã, phường, thị trấn, đặc khu.

Chuẩn bị tinh thần cao nhất cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

Báo cáo phương án tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng, anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban Công tác Đoàn, đã thông tin về nhiều hình thức tuyên truyền. Trong đó, sẽ tổ chức trào lưu của tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV, thời gian thực hiện từ ngày 18 - 30.1.

Anh Nguyễn Thái An thông tin tại hội nghị ẢNH: TRỊNH LÝ

Cách thức thực hiện là vận động đoàn viên, thanh niên chụp ảnh với cờ Đảng, tham gia hoạt động xã hội, tập thể chi đoàn hoặc đoàn viên tổ chức đăng tải, tổ chức đồng loạt sinh hoạt dưới cờ, tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào ngày 19.1 (ngày khai mạc đại hội); chụp ảnh các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đăng tải video hoạt động lên các nền tảng mạng xã hội đính kèm hashtag đoàn thanh niên và tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV.

Cạnh đó, triển khai mẫu Capcut "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" và thử thách "Vũ điệu hiệu triệu trái tim", đăng tải trên TikTok và Facebook để tuyên truyền về đại hội.

Đoàn viên, thanh niên cả nước sẽ đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tinh thần cao nhất để bước vào đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Đồng thời, phải quán triệt để các cấp bộ Đoàn, Hội ý thức được đây là nhiệm vụ chính trị, cần phải có kế hoạch bài bản triển khai cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với các cơ quan báo chí, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch chi tiết về các tuyến bài, trong đó, dành không gian thỏa đáng để hình ảnh của thanh niên được xuất hiện đầy đủ.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong cả nước đồng loạt tổ chức chào cờ trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng, nhằm thể hiện tình cảm của tổ chức Đoàn hướng tới Tổ quốc, hướng tới Đảng.