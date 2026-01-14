Đại hội XIV của Đảng sẽ đổi mới toàn diện

Chiều 14.1, tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng, diễn ra họp báo quốc tế thông tin về Đại hội XIV của Đảng.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.
Theo ông Thắng, nhiệm kỳ Đại hội XIII có rất nhiều khó khăn, thách thức, từ đại dịch Covid-19, bão lũ, thiên tai, rồi đứt gãy chuỗi cung ứng… Do đó, nhân dân rất trông chờ vào Đại hội XIV của Đảng về những quyết sách chiến lược, để đưa đất nước thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã nêu rất rõ thông điệp này, nhấn mạnh sự chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và công nghiệp hiện đại và hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2045.
Cho biết những điểm mới của đại hội "rất toàn diện", theo ông Nguyễn Xuân Thắng, mới từ trong nội dung xây dựng phát triển; mới từ trong cách thể hiện các văn kiện và mới ở việc tổ chức triển khai thực hiện văn kiện ngay trước thềm đại hội, cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng, bằng những quyết sách chiến lược của Đảng.
Trước tiên là đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm là vấn đề đột phá hoàn thiện về mặt thể chế phát triển bền vững, nhanh và bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc ở chừng mực nhất định. Thứ hai là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhanh, bền vững đất nước, nhấn mạnh vấn đề môi trường, đây là ba trụ cột rất quan trọng: kinh tế, xã hội, môi trường.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh những vấn đề mang tính nguyên tắc: Thứ nhất là phải rất ổn định (ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển); thứ hai là phải phát triển, phát triển để ổn định, phát triển để bứt phá để thực hiện bằng được mục tiêu; thứ ba là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, để làm điều này, một nội dung rất mới, xuyên suốt trong dự thảo văn kiện, là xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với cơ cấu, đi từ rộng sang sâu và thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực.
Đồng thời, quan điểm phát triển liên quan đến văn hóa, con người, coi đây là nền tảng tinh thần, là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển đất nước.
Thứ ba là lần đầu tiên nhấn mạnh đến việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Vai trò của đối ngoại vô cùng quan trọng, đây không phải là công việc riêng của ngành ngoại giao mà là của cả hệ thống chính trị.
Ngoài ra, có rất nhiều nội dung mới liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với những thay đổi mới...
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới
Thông tin về việc thực hiện ba đột phá chiến lược, ông Thắng khẳng định sẽ có nhiều điểm mới. Ví dụ về thể chế, nếu như văn kiện Đại hội XIII nói về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì ở đây là hoàn thiện đồng bộ các thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các "điểm nghẽn", các cản trở để tạo môi trường pháp lý đồng hành kiến tạo, thúc đẩy phát triển. Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị quốc gia, quản trị phát triển. Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tập trung vào các thể chế mới cho đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động.
Về nguồn nhân lực sẽ tiếp cận ở góc độ phát triển toàn diện. Đội ngũ cán bộ không chỉ là lao động trực tiếp mà là lao động quản lý, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu mới.
"Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có thể gánh vác trọng trách này. Lần này không chỉ tập trung vào cán bộ cấp chiến lược mà còn nhấn mạnh đến cán bộ cấp cơ sở, xã, phường", ông Nguyễn Xuân Thắng nói.
Cạnh đó, theo ông, về kết cấu hạ tầng muốn phát triển phải hiện đại, đồng bộ. Không chỉ là hạ tầng giao thông (mà còn là hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ, hạ tầng số, kể cả hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, phải hướng tới hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức để khai thác cả tầng kinh tế tầm thấp. Văn kiện Đại hội XIV mang tính thông điệp rất mạnh, tính hành động cao, đột phá rõ ràng và rõ việc để triển khai, tổ chức thực hiện.
