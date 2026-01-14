Thống nhất cao giới thiệu nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 14.1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội XIV.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã thông tin với báo chí trong nước và quốc tế về công tác tổ chức nhân sự của Đại hội XIV của Đảng.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ẢNH: ĐÌNH HUY

Công tác nhân sự cho Trung ương Đảng khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư chỉ đạo tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả. Quy trình này đảm bảo tính dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất cao dựa trên các quy định của Đảng.

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về quy hoạch cán bộ, phê duyệt các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV để chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, chất lượng. Ngày 14.4.2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp để lựa chọn, chỉ định, bầu những bí thư, phó bí thư đảm bảo đủ tiêu chuẩn, uy tín.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, luân chuyển cán bộ giữa các vị trí chủ chốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV.

Tại các hội nghị Trung ương 10, 11 và 12, Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự khóa XIV. Đây là căn cứ quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương Đảng khóa XIV.

Trên cơ sở, phương hướng công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng, giới thiệu nhân sự để các cơ quan, địa phương tiến hành thẩm định, thẩm tra chặt chẽ đối với các nhân sự được giới thiệu tham gia, cả ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết.

Tại hội nghị Trung ương 13, 14 và 15, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã tiến hành xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử, tham gia lần đầu, cả chính thức và dự khuyết. Chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử nhân sự giới thiệu và trình Đại hội Đảng XIV theo quy định.

Các tiêu chí về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương XIV

Yêu cầu nhân sự với Trung ương Đảng XIV đặt ra là phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư. Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Xử lý hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và đổi mới, giữa tính phổ biến và đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến thực tế để làm thước đo đánh giá cán bộ".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ẢNH: ĐÌNH HUY

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV phải là những người tiêu biểu về tính tiền phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc và trên hết, trước hết, gần dân vì dân, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng; nói đi đôi với làm...

Cán bộ cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khả năng quy tụ đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp, có thành tích cụ thể trong công tác, có đủ sức để cống hiến trong công việc cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phân công.

Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư khẳng định, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử cấp ủy cấp dưới vào Trung ương Đảng, nhưng cũng không để bỏ sót những người có đức, có tài, có uy tín trong nhân dân.

Kiên quyết không để lọt những người có một trong những khuyết điểm sau: bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực uy tín giảm sút, ý thức trách nhiệm kém, mất đoàn kết, không trách nhiệm, có biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng hoặc tiêu cực...

Không để lọt những người quan liêu tiêu cực lợi ích nhóm, có biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kê khai tài sản thu nhập không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương để vợ, chồng, con cái có lối sống thiếu gương mẫu; để nội bộ mất đoàn kết, xảy ra vụ nghiêm trọng tại địa phương, đơn vị mình phụ trách...