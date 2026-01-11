Khởi động mùa mua sắm Tết Bính Ngọ

Hàng hóa ngập chợ, giá tăng

Thời điểm này, các chợ truyền thống tại TP.HCM đã ngập tràn không khí tết. Sáng 10.1 khi chúng tôi có mặt tại chợ Bình Tây, hàng hóa phục vụ kỳ nghỉ lớn nhất trong năm ngập kín các cửa hàng. Thậm chí một số quầy, các bao đồ khô như dong, miếng, măng khô, nấm... chưa kịp đưa vào kho, chèn cả lối đi. Phía sau chợ còn nhộn nhịp hơn. Rau củ đã tỉa, củ kiệu, hành lột sẵn... đựng trong bao tải lớn được xe tải chở đến, nhân viên nhanh chóng đẩy vào trong, tiểu thương vừa nhập hàng vừa lo đóng hàng cho khách gửi về tỉnh. "Hàng khô bao giờ cũng được đặt trước vì khách sợ cận tết tăng giá mạnh hơn. Lúc này mua củ kiệu, hành, rau củ đã sấy khô về làm dưa món, ngâm chua bán, biếu tặng... là vừa rồi", một tiểu thương bán đồ khô nói.

Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đã về ngập chợ, siêu thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại chợ An Đông, không khí tết bao trùm khu vực kinh doanh bánh kẹo, đồ khô ở tầng hầm. Một số khách hàng lớn tuổi đang đặt mua các mặt hàng hải sản khô đóng thùng gửi ra nước ngoài. Bà Phương, tiểu thương kinh doanh tại chợ, cho biết các mặt hàng mực tẩm, tôm khô, bò khô, cá khô, yến... loại 1 thường được Việt kiều đặt mua nên đó cũng là những sản phẩm được ưu tiên đưa về chợ sớm nhất. Ở thời điểm này, bánh mứt, kẹo, các loại hạt… cũng đã đổ về ngập chợ dù sức mua chưa tăng nhiều.

Hàng hóa phong phú, đa đạng nhưng nhìn chung giá cả năm nay cũng tăng nhẹ. Bà Hồng, bán hàng tại chợ Bình Tây, cho biết bánh kẹo, mứt, đồ khô đã về chợ từ đầu tháng 1 đến nay. Giá bán sỉ các loại mứt truyền thống từ 140.000 - 200.000 đồng/kg, tăng khoảng 5 - 15% so với thời điểm này năm ngoái. Tại chợ An Đông, giá một số loại hạt cũng tăng mạnh, từ 10 - 20%. Hạt hạnh nhân còn vỏ giá 350.000 đồng/kg, quả óc chó 280.000 đồng/kg, hạt dẻ cười 400.000 đồng/kg.

"Giá tăng nhưng lượng khách mua còn yếu lắm. Sáng cuối tuần, tiểu thương vẫn còn ngồi chơi đây", bà Phương, chủ sạp đồ khô dưới tầng hầm chợ An Đông, nói. Theo bà, các loại mứt dừa non miếng lớn trộn nhiều vị với giá sỉ 220.000 đồng/kg đang hút hàng. "Khách người Hoa, Việt kiều về nước đặt mua đóng hàng đi rất nhiều", bà nói.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền, tôm khô có nhiều chủng loại, giá từ 500.000 - 1,05 triệu đồng/kg, tăng khoảng 50.000 - 100.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Một cửa hàng chuyên bán hàng tôm khô biển Cần Giờ, Cà Mau tại P.Tân Hòa (TP.HCM) chào tôm khô Cần Giờ giá 720.000 đồng/kg, năm ngoái cùng loại này cửa hàng bán 680.000 đồng/kg; tôm khô Cà Mau loại lớn 900.000 đồng/kg, cũng tăng 50.000 đồng/kg. Theo bà Xuân Bình, chủ cửa hàng, đây là mức giá bán tuần này; khoảng 10 - 15 ngày nữa, giá sẽ tăng dần do nhu cầu mua tăng, sát tết, chi phí vận chuyển tăng mạnh.

Thời điểm này chủ yếu là khách mua sỉ, khách mua lẻ còn thưa thớt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng nằm trong nhóm hàng "không thể thiếu 3 ngày tết", dưa hấu, củ kiệu năm nay cũng tăng giá. Tại một số chợ bán lẻ, củ kiệu lột sẵn có giá 120.000 - 130.000 đồng/kg. Sáng 10.1, bà M., chủ vựa bán các loại rau củ đã tỉa, củ kiệu, hành lột sạch, đang chỉ đạo nhân viên đóng hàng cho khách mua, cho hay giá các loại rau củ đều tăng mạnh trong đợt tết này từ 5 - 15%.

Lý giải việc tăng giá, đa số tiểu thương cho biết giá tăng từ đầu cung cấp, cộng thêm chi phí hóa đơn đầu vào - đầu ra khi chuyển qua kê khai đóng thuế theo doanh thu, nên tết này không có mặt hàng nào giữ bằng giá như năm ngoái.

Giỏ quà hút khách, siêu thị tung chương trình

Thời điểm này các quầy kệ trong các siêu thị cũng trưng bày nhiều loại mứt, bánh, củ kiệu, hành, dưa món... Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc vận hành WinCommerce miền Bắc, cho biết WinMart đã làm việc trước với nhà cung cấp từ 2 - 3 tháng trước tết để tăng nguồn dự trữ, đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giá cả bình ổn. "Chúng tôi đã chuẩn bị danh mục nguyên liệu và thực phẩm thiết yếu, giúp người tiêu dùng dễ dàng hoàn thiện những món ăn quen thuộc ngày đầu năm. Từ các loại bún khô, miến, bánh đa, gạo nếp, gạo tẻ, đến mộc nhĩ, nấm hương, nấm mèo, cùng các gia vị và thực phẩm khô đặc trưng như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt tiêu, đều được bày bán đồng bộ, tiện lợi tại hệ thống WinMart. Tất nhiên, bánh chưng, giò chả, lạp xưởng, dưa hành... là không thể thiếu", bà Hương nói.

Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đang về ngập chợ và siêu thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện hệ thống siêu thị GO! của Central Retail giới thiệu chương trình khuyến mãi "Gắn kết mọi gu Tết - giá luôn bất bại" năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 14.1. Trong đó, có những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm... giảm giá đến 43%. Central Retail cũng dự kiến cung ứng hơn 3.000 giỏ quà tết hàng nhãn riêng, phần lớn là đặc sản địa phương để ủng hộ đặc sản vùng miền. "Chính sách bán hàng cũng như hàng hóa phục vụ tết cổ truyền của chúng tôi luôn chú trọng làm thế nào để giúp hàng Việt ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu tại hệ thống bán lẻ hiện đại, đặc biệt trong các dịp lễ tết quan trọng. Danh mục giỏ quà của chúng tôi đa dạng, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, trong đó nổi bật với giỏ quà "Viet Gems" - đặc sản truyền thống Việt", bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Central Retail, cho hay.

Theo quan sát của chúng tôi, thời điểm này chủ yếu là khách mua sỉ, còn khách lẻ phải sang đầu tháng chạp âm lịch mới đông hơn. Riêng thị trường hộp quà biếu tặng khá sôi động. Nhà phân phối Givista chuyên cung cấp các hộp quà với giá chỉ từ 359.000 đồng cho hay các doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu đặt quà biếu tết. Dù mức giá không quá cao nhưng có đơn vị đã nhận được nhiều đơn hàng số lượng. Bà Châu Yên, nhà phân phối hộp quà tặng (ở Biên Hòa, Đồng Nai), phấn khởi cho hay đây là năm đầu tiên sau đại dịch Covid-19 công ty có khách hàng đặt làm quà tặng với số lượng hơn 500 phần. "Năm ngoái, lượng khách giảm gần một nửa so với trước đại dịch. Năm nay, khi chúng tôi chào giá trở lại, nhiều khách đặt mua ngay. Chúng tôi quyết định đưa ra giá tốt nhất có thể, không tăng giá so với năm trước. Điều đặc biệt là năm nay khách dù lớn hay nhỏ đều yêu cầu xuất hóa đơn bán hàng, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ...", bà Châu Yên nói.

Kinh nghiệm từ các nhà phân phối cho thấy giá cả quyết định việc khách hàng "xuống tay" mua sắm chứ không phải yếu tố "độc, lạ". Lãnh đạo một đơn vị phân phối tại TP.HCM nhận xét xu hướng mua sắm tết vẫn tập trung hàng thiết yếu nhưng đòi hỏi giá cả không tăng, hoặc tăng ở mức "chấp nhận được". Nắm được tâm lý này, các giỏ quà tết năm nay cũng được thiết kế đẹp nhưng đơn giản và giá khá mềm. "Khách hàng chuyển sang chọn các hộp quà gọn nhẹ, không quá cầu kỳ, bên trong là các loại bánh mứt, hạt khô ngon. So với các năm trước, năm nay khách hàng đều yêu cầu sản phẩm phải có nguồn gốc, thương hiệu rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng hàng cận date để hạ giá, và phải có hóa đơn đầu vào đầy đủ", chị Nguyễn Ái Hoa, chủ một cửa hàng chuyên phân phối giỏ quà tết tại khu vực trung tâm TP.HCM, chia sẻ.

Đa phần hộp quà tập trung vào các mẫu mã có hình con ngựa cách điệu, phong cách kết hợp truyền thống và hiện đại… Các loại mẫu mã quà tặng ngày càng tinh xảo và bắt mắt hơn nhưng giá trị tương đối bình ổn so với năm trước. Hiệp hội Các nhà bán lẻ VN cho biết xu hướng tiêu dùng tết 2026 người mua ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu phổ biến, bao bì sang trọng nhưng phù hợp ngân sách, tốt cho sức khỏe, phản ánh cách tiêu dùng thận trọng hơn.

Tăng cường xử lý hàng giả Theo Cục Quản lý thị trường, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok được đưa vào diện theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thời gian trước, trong và sau tết.

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30%

Nhóm sản phẩm bánh kẹo, bia và nước giải khát thường tăng mạnh trong dịp tết với mức chi tiêu có thể cao hơn 1,5 - 2 lần so với những ngày thường, song thói quen chi tiêu cũng có sự thay đổi rõ rệt, hướng về các sản phẩm phục vụ gia đình.

Một khảo sát và phân tích dữ liệu của Metric cho thấy, nhu cầu mua hàng hóa nhu yếu phẩm dịp tết sẽ tăng hơn 72% so với trung bình năm. Trong đó, thực phẩm ngọt tăng gấp đôi; bia và nước giải khát tăng 3 lần; chi tiêu trực tuyến chiếm khoảng 48 - 50% tổng chi tiêu mỗi tháng, xoay quanh thực phẩm, quà tết, đồ trang trí và các sản phẩm cho gia đình. Đặc biệt, khoảng 89% người mua thực phẩm là hộ gia đình, trong khi 50% người tiêu dùng trẻ dự kiến mua quà tặng người thân, bạn bè.

Đại diện truyền thông Saigon Co.op đánh giá: "Xu hướng sắm tết năm nay của người tiêu dùng tương đối gọn nhẹ, đề cao tính tiện lợi và giá trị sử dụng. Thế nên Saigon Co.op làm mới danh mục giỏ quà Tết 2026 theo tinh thần xanh - lành - thiết thực, phân bổ đa dạng phân khúc để người tiêu dùng dễ lựa chọn". Cụ thể, ở nhóm phổ thông, giỏ quà nhãn riêng Co.op gồm những mặt hàng thiết yếu trong mâm cơm ngày tết như gạo, dầu ăn, nước mắm, gia vị… với mức giá từ 99.000 - 199.000 đồng/giỏ dành cho các đối tượng công đoàn, người lao động của các DN. Phân khúc cao hơn, các giỏ quà truyền thống được tuyển chọn từ những thương hiệu uy tín, thiết kế chỉn chu, phù hợp biếu tặng, giá từ 184.000 - 1,4 triệu đồng. Năm nay, giỏ quà xanh nổi bật với trái cây nhập khẩu và nông sản Việt như bưởi da xanh, dưa lưới, rau củ an toàn… giá từ 206.000 đồng/hộp. Đặc biệt, Saigon Co.op lần đầu ra mắt "tháp tài lộc", giỏ quà thờ cúng nhiều tầng gồm bánh kẹo, trà, nước ngọt… giá từ 49.000 - 499.000 đồng, gửi gắm mong ước cầu may, cầu lộc đầu năm.

Một lãnh đạo chuỗi siêu thị lớn nước ngoài tại TP.HCM chia sẻ: Khảo sát của công ty cho thấy người tiêu dùng không còn thắt lưng buộc bụng nhưng chi tiêu lựa chọn và khắt khe hơn. Chẳng hạn, muốn mua sắm tiết kiệm nhưng hàng hóa phải đủ đầy và đa dạng; muốn giá cả phải tốt nhất nhưng chất lượng không đến nỗi tồi. "Thuật ngữ "tiền nào của nấy" đôi khi không còn phù hợp đối với thị hiếu, nhu cầu mua sắm đại trà nữa. Khách hàng muốn mua sắm hàng tốt, giá phải chăng. Và những gì chúng tôi bán dịp Tết Nguyên đán nói riêng và thị trường cả năm nói chung đều rất chú trọng yếu tố này", vị này thông tin.

Theo Sở Công thương TP.HCM, tổng giá trị hàng hóa DN chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 là trên 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường. Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn. Hiện TP.HCM có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, 3.653 cửa hàng tiện lợi và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn. Các DN như Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!, Satra, Vissan… đã bố trí hàng chục nghìn tỉ đồng để tích trữ hàng hóa trong 2 tháng cao điểm mùa tết. Các DN cũng "hứa" sẽ giảm giá sâu trong những ngày cận tết với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm... Dự báo sức mua đến Tết Nguyên đán với nhóm hàng thiết yếu sẽ tăng khoảng 30%. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, thông tin có hơn 40% DN của hiệp hội tham gia cung ứng hàng bình ổn trên địa bàn, đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa tăng ít nhất 20 - 30% cho dịp cuối năm từ rất sớm.

Tại Hà Nội, khối lượng hàng hóa thiết yếu được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của 3 tháng trước, trong và sau tết. Theo ước tính, Hà Nội cần khoảng 301.000 tấn gạo; 60.000 tấn thịt heo; 20.000 tấn thịt gia cầm; 401 triệu quả trứng; 334.000 tấn rau củ; hơn 16.000 tấn thủy, hải sản. Các DN phía bắc cho biết được định hướng tăng dự trữ 10 - 20% so với tháng bình thường để sẵn sàng đáp ứng khi nhu cầu tăng đột biến.