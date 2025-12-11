TP.HCM mở tuần lễ đặc sản vùng miền, khuyến mại lớn để người dân sắm Tết sớm

Chiều 11.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, đại diện Sở Công thương đã thông tin về Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu giữa TP.HCM với các tỉnh, thành năm 2025.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 19 - 21.12 tại khu vực Bãi Sau (công viên Thỏ Trắng, chợ đêm cũ), phường Vũng Tàu.

Khoảng 3.000 chủng loại hàng hóa tham gia trưng bày, giới thiệu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Phạm Quang Hợi, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch kinh tế Nông nghiệp (thuộc Sở Công thương) cho biết, sự kiện thu hút gần 400 doanh nghiệp, hợp tác xã và các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử tham gia; khoảng 3.000 chủng loại hàng hóa tham gia trưng bày, giới thiệu.

Theo ông Phạm Quang Hợi, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Có 24/34 tỉnh, thành sau sáp nhập (tương đương 46/63 tỉnh, thành trước đây) tham gia - mức cao nhất trong tất cả các kỳ tổ chức.

Sự kiện lần này cũng là chương trình tổng hợp, kết hợp nhiều hoạt động lớn của ngành công thương, gồm: chương trình Kết nối cung - cầu triển khai từ năm 2012; chương trình bình ổn thị trường từ năm 2002; Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản vùng miền từ năm 2023; chương trình Phát triển thương hiệu đặc sản TP.HCM; chương trình khuyến mại tập trung - Shopping Season; và chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (Tick xanh trách nhiệm)…

Ông Phạm Quang Hợi, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch kinh tế Nông nghiệp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, không gian trưng bày được thiết kế theo từng cụm gian hàng và mang đặc trưng từng vùng miền. Cách bố trí này tăng tính liên kết, tạo hiệu ứng quảng bá mạnh, đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm.

Qua đó, các doanh nghiệp có thêm cơ hội trao đổi, giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm khách hàng; đồng thời thu hút hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các nhà đầu tư tham gia.