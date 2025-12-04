Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần đầu tổ chức có gì hấp dẫn?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/12/2025 12:10 GMT+7

Tại Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần đầu tiên được tổ chức ở TP.HCM, người dân có thể thoải mái mua sắm nông sản, trái cây, bánh dân gian từ khắp nơi.

Từ ngày 19 - 27.12, UBND phường Bình Đông (TP.HCM) tổ chức Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần thứ I năm 2025. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện chương trình kết nối cung cầu, hợp tác vùng miền và phát triển du lịch giữa các địa phương.

Theo phường Bình Đông, phiên chợ sẽ có một chuỗi hoạt động để quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền, nông sản, trái cây, bánh dân gian, sản phẩm đạt chất lượng đến du khách trong và ngoài nước.

'Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông' lần đầu tổ chức ở TP.HCM có gì? - Ảnh 1.

"Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" diễn ra từ 19 - 27.12.2025

ẢNH: DIỆU MI

Đây còn là dịp để hỗ trợ các nhà vườn trái cây, doanh nghiệp, thúc đẩy du lịch, thương mại và xây dựng một điểm đến du lịch đặc sắc cho địa phương.

Ban tổ chức thông tin, phiên chợ sẽ tái hiện bức tranh sống động hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại. Điểm đặc biệt của phiên chợ là không gian tổ chức mở, nằm ngay giữa lòng khu dân cư thân thuộc, xóa nhòa khoảng cách và mang đến sự gần gũi, ấm áp cho khách tham quan.

Tại phiên chợ, du khách có thể trải nghiệm xếp lá dừa nghệ thuật, nặn, tạo hình nghệ thuật từ đất sét màu (tò he), vẽ nón lá và chân dung nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần thứ I năm 2025, mỗi đêm sẽ có các tiết mục âm nhạc đường phố sôi nổi và những làn điệu đờn ca tài tử ngọt ngào, sâu lắng. Tất cả tạo nên một phiên chợ nông sản giao lưu, kết nối vùng miền trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc phiên chợ dự kiến tổ chức vào 19 giờ ngày 19.12 tại sân khấu chính tuyến đường số 6 (chung cư Pegasuite 1).

