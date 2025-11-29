Cần sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng ngoại giao chính thức

Ngày 29.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức hội thảo "Thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị OCOP, kết nối tiêu thụ và quảng bá thương hiệu".

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, phát biểu tại hội thảo ẢNH: NGUYỄN LONG

Sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng ngoại giao

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) là một trong những giải pháp quan trọng của thành phố trong tiến trình phát triển kinh tế nông thôn; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chương trình cũng tạo động lực mạnh mẽ cho nông nghiệp đô thị và nông thôn thành phố phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Cũng theo ông Đa, trong thời gian qua, chương trình OCOP TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Hệ thống chủ thể OCOP ngày càng mở rộng. Nhiều sản phẩm chất lượng cao được người tiêu dùng tin tưởng và đón nhận. Từng bước hình thành hình ảnh những sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn của thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Đa, để sản phẩm OCOP phát triển thực sự bền vững, việc hoàn thiện chuỗi giá trị, tăng cường kết nối tiêu thụ và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu vẫn là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tham quan gian hàng OCOP của HTX làng bè Như Ý ẢNH: NGUYỄN LONG

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng cần đẩy mạnh tham gia các hội chợ, triển lãm lớn và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế để giới thiệu sản phẩm OCOP, mở rộng kết nối với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Theo ông Tiến, cần phát triển các điểm bán kết hợp văn hóa và du lịch, các tuyến phố đi bộ và khu dừng chân để người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm và mua sắm sản phẩm OCOP ngay tại nơi xuất xứ. Sản phẩm OCOP cần được kết nối với các hệ thống cung ứng thực phẩm an toàn, bao gồm trường học, khu công nghiệp, siêu thị và trung tâm thương mại, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận trong thị trường nội địa.

Cũng theo ông Tiến, cần thúc đẩy sản phẩm OCOP thông qua các kênh ngoại giao bằng việc sử dụng làm quà tặng chính thức, qua đó củng cố hình ảnh quốc gia, hình ảnh cả TP.HCM và xúc tiến thương mại.

Sản phẩm OCOP có câu chuyện văn hóa riêng

Bà Võ Thị Bích Thủy, Quản lý cao cấp ngành hàng Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), cho biết trong nhiều năm qua, Saigon Co.op đã chủ động tìm kiếm, tiếp nhận và phân phối trên 500 sản phẩm OCOP đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo bà Thủy sản phẩm OCOP phù hợp định hướng ưu tiên hàng Việt của Saigon Co.op. Sản phẩm OCOP được xây dựng trên tiêu chí đánh giá chất lượng chặt chẽ của địa phương nên có độ tin cậy cao. Điều này phù hợp với cam kết đồng hành cùng hàng Việt của Saigon Co.op suốt nhiều năm qua.

Phần lớn sản phẩm OCOP mang đậm chất bản địa, có câu chuyện văn hóa riêng, từ đó tạo khác biệt so với sản phẩm công nghiệp đại trà. Đây là yếu tố được người tiêu dùng đô thị đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo bà Thủy, sản phẩm OCOP đôi khi chưa được đầu tư bài bản về quảng bá sản phẩm, bao bì, nhận diện thương hiệu nên gặp cạnh tranh từ các sản phẩm công nghiệp quy mô lớn. Những thách thức này không phải là rào cản không thể vượt qua nhưng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp bán lẻ, nhà cung cấp OCOP.

Bà Thủy cho biết Saigon Co.op sẽ hỗ trợ nhà cung cấp có sản phẩm OCOP tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cải tiến bao bì, chuẩn hóa thông tin nhãn sản phẩm và áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối trực tiếp với địa phương và hợp tác xã.

Saigon Co.op cho biết sẵn sàng phối hợp với các tỉnh, thành để khảo sát vùng nguyên liệu, kết nối sản xuất, phân phối nhằm bảo đảm sản lượng ổn định và chất lượng đồng nhất.

Cũng theo bà Võ Thị Bích Thủy, cần tổ chức chương trình quảng bá chuyên biệt cho sản phẩm OCOP. Những hoạt động như "Tuần lễ OCOP vùng miền", "Không gian sản phẩm OCOP Việt Nam" được tổ chức thường xuyên tại các siêu thị sẽ giúp gia tăng nhận diện và thúc đẩy tiêu thụ.