Chủ thể OCOP không ngừng cải tiến và nâng cấp sản phẩm để tăng độ nhận diện

Tối 28.11, tại Nhà Truyền thống Cách mạng, số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã khai mạc sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM lần thứ nhất, với chủ đề "Hội nhập và phát triển".

Nhân viên HTX Bầu Mây giới thiệu các sản phẩm về củ khoai mài cho Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ẢNH: NGUYỄN LONG

Sự kiện quy tụ sự tham gia của hơn 100 gian hàng đến từ các địa phương trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hàng trăm sản phẩm OCOP tiêu biểu đã được trưng bày trong các nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, nông sản chế biến…

Sự kiện được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025); chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ là chủ trương của Chính phủ mà đã trở thành động lực quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

TP.HCM mới sau sáp nhập có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đa dạng, nhiều sản phẩm truyền thống, nhiều làng nghề đặc trưng, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản được hình thành từ lâu đời.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham quan gian hàng mắm Trí Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

Với sự quan tâm của TP.HCM và sự nỗ lực của các chủ thể sản xuất, đặc biệt là ngành nông nghiệp và môi trường trong suốt thời gian qua, từ việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người nông dân trong tình hình dịch bệnh đến việc hỗ trợ bão lụt và thúc đẩy phát triển sản xuất, các sản phẩm được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, hướng đến thị trường rộng lớn hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Kết quả đó đã được minh chứng bằng ý kiến phản hồi tích cực từ các đại biểu trong chương trình tiếp xúc cử tri hàng năm.

"Sự kiện hôm nay là minh chứng sinh động cho nỗ lực đó, nơi hội tụ các sản phẩm tiêu biểu của thành phố, nơi kết nối giữa người làm ra sản phẩm với đơn vị phân phối, khách hàng, du khách và doanh nghiệp đối tác", ông Bùi Minh Thạnh nói.

Để chương trình OCOP TP.HCM phát triển thực chất và bền vững, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết, thành phố sẽ đồng hành cùng với chủ thể OCOP và hoàn thiện thể chế liên quan chương trình OCOP; tập trung nâng cao năng lực cho các chủ thể và tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đưa các sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng trên địa bàn thành phố tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

TP.HCM tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, các sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng vào các hoạt động quảng bá hình ảnh thành phố; hướng dẫn chủ thể tham gia chương trình OCOP, khuyến khích mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Phó chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị các chủ thể OCOP là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, không ngừng cải tiến và nâng cấp sản phẩm để tăng độ nhận diện và giá trị thị trường; tuân thủ yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng.

Minh bạch về nguồn gốc và quy trình sản xuất; kịp thời đánh giá, phân hạng lại sản phẩm cũng như báo cáo kịp thời tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường.