Kinh tế

Nhiều hoạt động lớn tại sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/11/2025 16:11 GMT+7

Sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025 tại Vũng Tàu là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường, lan tỏa giá trị sản phẩm đặc trưng của thành phố và các địa phương

Ngày 21.11, tại phường Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức họp báo sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025.

Nhiều hoạt động lớn tại sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phá biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nhấn mạnh sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP 2025 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và lan tỏa giá trị sản phẩm đặc trưng của thành phố và các địa phương.

Sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025 được tổ chức với quy mô mở rộng, hướng đến mục tiêu tôn vinh giá trị sản phẩm OCOP, đặc biệt là những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của vùng đô thị đặc biệt và các tỉnh, thành bạn; tạo nền tảng kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - nhà phân phối - hệ thống bán lẻ.

Hỗ trợ các chủ thể OCOP hoàn thiện sản phẩm, chuyển đổi số, nâng cấp bao bì, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường bền vững; góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

"Đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước, đồng thời lan tỏa giá trị kinh tế - văn hóa đặc trưng của từng vùng miền trong bối cảnh hội nhập sâu rộng", ông Đa nói thêm.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30.11, tại Nhà Truyền thống Cách mạng, số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu (TP.HCM), quy tụ sự tham gia của hơn 100 gian hàng đến từ các địa phương trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hàng trăm sản phẩm OCOP tiêu biểu sẽ được trưng bày trong các nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, nông sản chế biến…

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề với chủ đề "Giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị OCOP, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP".

Hội thảo sẽ phân tích chuyên sâu và các giải pháp thực tiễn về nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc; xây dựng - quản trị thương hiệu; mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và hội thảo, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm sôi động với chương trình livestream quảng bá sản phẩm, các tiết mục văn hóa - nghệ thuật và nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, tạo nên điểm nhấn hấp dẫn thu hút người dân và du khách.

Tính đến tháng 9.2025, cả nước đã có 17.316 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 9.345 chủ thể OCOP. Trong đó, TP.HCM có 1.006 sản phẩm OCOP (786 sản phẩm đạt 3 sao và 220 sản phẩm đạt 4 sao) với 416 chủ thể tham gia.

