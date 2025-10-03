Hàng nhãn riêng tại các siêu thị đang định hình lối mua sắm mới





Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest nay được nâng cấp toàn diện - đa dạng hơn, chất lượng hơn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ tiết kiệm hằng ngày đến phong cách sống cao cấp

Từ bước đi tiên phong và những thử thách ban đầu

Là một trong những nhà bán lẻ đầu tiên phát triển hàng nhãn riêng, Saigon Co.op đã kiên trì đầu tư đa dạng các dòng sản phẩm phù hợp túi tiền và nhu cầu của người tiêu dùng, từ sản phẩm bình dân đến cao cấp như Co.op Happy, Co.op Select, Co.op Finest. Dù vậy khi mới ra mắt, với giá cạnh tranh hơn 5 - 20% so với thương hiệu lớn nhưng người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn khi cho vào giỏ hàng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế với sản phẩm ổn định, bao bì ngày càng chuyên nghiệp và nguồn gốc minh bạch đã từng bước xóa bỏ định kiến "giá rẻ = chất lượng kém".

Hiện nay, danh mục hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã vượt 2.000 mã hàng, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Các sản phẩm không chỉ đa dạng, mà còn đáp ứng chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ, khẳng định vị thế hàng nhãn riêng trong hệ thống bán lẻ.

Dòng sản phẩm gạo Co.op Finest đã tạo được dấu ấn trong lòng người tiêu dùng nhờ chất lượng vượt trội và hương vị đặc trưng

Khi niềm tin trở thành lợi thế cạnh tranh

Sau hơn hai thập kỷ phát triển theo định hướng bền vững, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã đi từ chỗ chỉ là "giải pháp thay thế" đã trở thành lựa chọn chủ lực trong việc mua sắm của hàng triệu gia đình Việt. Tần suất mua lặp lại ngày càng cao, giá trị giỏ hàng trung bình tăng nhờ sự tham gia của nhóm gia dụng, hóa phẩm, thời trang; trong khi chi phí giữ chân khách hàng giảm đáng kể nhờ sự trung thành đã được khẳng định. Có đến 6/10 khách hàng thành viên cho biết họ mua ít nhất một sản phẩm nhãn riêng mỗi lần ghé siêu thị. Tính đến hết quý 3.2025, hàng nhãn riêng luôn giữ mức tỷ trọng 2 con số trong tổng doanh thu bán lẻ toàn hệ thống và tăng trưởng đều đặn từng năm, góp phần đáng kể vào doanh số chung của Saigon Co.op.

Trong đó, các nhóm hàng thực phẩm, gia vị, hóa mỹ phẩm, chăm sóc trẻ em duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt trung bình toàn ngành. Nhiều sản phẩm đã trở thành thói quen tiêu dùng định kỳ như gạo lúa tôm ST25 Co.op Finest, rau củ GlobalG.A.P, khăn giấy ướt tự hủy Co.op Finest hay nước giặt Co.op Select. Tần suất mua lặp lại đạt mức 70 - 80% với các nhóm sản phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt... Đây là minh chứng cho sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng: khách hàng không còn chỉ quan tâm đến giá, mà đặt niềm tin vào chất lượng, sự an toàn và trách nhiệm xã hội.

Rau củ hàng nhãn riêng Co.op đạt chuẩn GlobalG.A.P, được kiểm soát chặt chẽ và truy xuất nguồn gốc minh bạch qua mã QR.

Định hình xu hướng tiêu dùng mới

Với triết lý an toàn - chất lượng - tiết kiệm, hàng nhãn riêng Saigon Co.op được nâng tầm bởi năm giá trị khác biệt: thân thiện môi trường, tốt cho sức khỏe, tiện lợi, giữ trọn vị ngon và gắn kết cộng đồng.

Saigon Co.op hợp tác trực tiếp với HTX, nông dân và nhà cung cấp uy tín để kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ giống cây đến khâu vận chuyển. Hiện hơn 90% rau củ đạt chuẩn GlobalG.A.P, kèm mã QR truy xuất nguồn gốc. Nhiều sản phẩm hàng nhãn riêng tiêu biểu như dưa lưới Golden Sweet Tây Ninh, rau củ Dalat Hasfarm, xoài Cát Cần Giờ hay hạt điều Bình Phước đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng.

Saigon Co.op kiểm soát rau củ quả, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ người tiêu dùng

Song song đó, lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần cũng giúp tiết kiệm khoảng 100 tấn nhựa mỗi năm, thay thế bằng túi tái chế, khăn giấy FSC, khăn bông Oeko-Tex… Đồng thời, các dòng ready-to-eat/ready-to-cook và chuỗi Co.op Bakery mang đến trải nghiệm tiện lợi, an toàn, phù hợp nhịp sống hiện đại.

Khi khách hàng ngày càng đề cao minh bạch, trách nhiệm và giá trị thực, hàng nhãn riêng không chỉ là lựa chọn tiết kiệm mà đã trở thành chiến lược tiêu dùng thông minh và bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong bán lẻ hiện đại.

Hàng nhãn riêng Co.op trở thành lựa chọn chủ lực trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt