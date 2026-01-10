Chuỗi khách sạn 5 sao làm gì để đón khách Việt dịp Tết Nguyên đán?

Theo một khảo sát thị trường gần đây, khoảng 27% người được hỏi xem Tết Nguyên đán là dịp gặp gỡ gia đình và bạn bè, trong khi các nghi lễ truyền thống dần được giản lược. Ba yếu tố được người tiêu dùng chú trọng là truyền thống, thiết thực, tiện lợi, trong đó yếu tố "tiện lợi" thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa và nghỉ dưỡng tăng lên đáng kể.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy nhu cầu du lịch nội địa trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh rõ xu hướng này.

Gia đình trẻ trải nghiệm không gian ẩm thực Tết Nguyên đán trong khu nghỉ dưỡng, với các món ăn truyền thống được phục vụ trong không khí ấm cúng

Nhiều khách sạn 5 sao tại các điểm đến trong nước đã thiết kế các chương trình đón Tết âm lịch phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách, từ hoạt động gia đình đến trải nghiệm văn hóa.

Tại khu nghỉ ven biển miền Trung, Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas xây dựng chuỗi 12 hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ tết âm, bao gồm múa lân, xin chữ đầu năm và các trò chơi truyền thống. Điểm nhấn là Tet Buffet "ăn chơi" vào ngày mùng 1 tết, kết hợp tinh hoa ẩm thực phương Đông và phương Tây cùng với mâm cơm tết truyền thống, tạo không gian sum họp thân mật cho gia đình.

Du khách mặc áo dài dạo bước, tận hưởng nhịp sống chậm và không khí Tết Nguyên đán nhẹ nhàng giữa thiên nhiên

Trong khi đó, Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island tái hiện không khí ngày Tết Nguyên đán qua mô hình phiên chợ tết thu nhỏ với hương vị mứt tết, bánh kẹo truyền thống, cùng các hoạt động như tô tượng cho trẻ em, tiệc bọt nước và khu sân chơi pickleball ngoài trời. Những trải nghiệm này hướng đến nhu cầu vận động và giải trí cho cả người lớn và trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ.

Không chỉ dừng lại ở các khu nghỉ ven biển, xu hướng ăn tết nhẹ nhàng, thảnh thời ngay tại thành phố cũng được nhiều du khách trẻ và gia đình nhỏ lựa chọn. Các khách sạn cao như Sheraton Saigon Grand Opera Hotel (TP.HCM) hay Sheraton Hanoi Hotel (Hà Nội) ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhóm du khách không muốn đi đâu xa trong dịp Tết Nguyên đán.

Khách sạn ven hồ tại Hà Nội rực sáng trong khoảnh khắc pháo hoa giao thừa, trở thành điểm lưu trú được nhiều gia đình lựa chọn để đón năm mới ngay tại thành phố

Tại Sheraton Hanoi Hotel (Hà Nội), nhiều gia đình chọn lưu trú để ngắm pháo hoa giao thừa và dạo quanh chợ hoa truyền thống vào sáng mùng 1 tết. Còn ở khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera Hotel (TP.HCM) mang đến góc nhìn Tết Nguyên đán khác với không khí rộn ràng tại đại sảnh và tầm nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố.