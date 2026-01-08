Lần đầu Việt Nam có khu du lịch đạt chứng nhận quốc tế phát triển bền vững

Làng Nhỏ là khu du lịch sinh thái nằm tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa) vừa được trao chứng nhận quốc tế Good Travel Seal, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này trong lĩnh vực du lịch bền vững dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Good Travel Seal là hệ thống chứng nhận quốc tế do Green Destinations phát triển, dựa trên khung tiêu chuẩn của Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Chứng chỉ tập trung đánh giá thực hành vận hành thực tế, thay vì chỉ dựa trên cam kết hay tuyên bố phát triển bền vững.

Theo công bố từ Green Destinations, Good Travel Seal được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ và vừa (SMEs) từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn bền vững quốc tế. Hệ thống này gồm 57 tiêu chí, chia thành 12 nhóm chủ đề, bao phủ các lĩnh vực như quản trị bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, quản lý rác thải, trách nhiệm xã hội và gắn kết cộng đồng địa phương.

Làng Nhỏ ở xã Diên Thọ, Khánh Hòa trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này trong lĩnh vực du lịch bền vững dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc Làng Nhỏ đạt chứng chỉ Good Travel Seal được xem là một cột mốc đáng chú ý trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng điểm đến.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Bình San, chủ khu du lịch Làng Nhỏ, cho rằng mô hình Pop-up resort kết hợp phương thức xây dựng không tác động môi trường và giải pháp năng lượng xanh toàn diện là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên và thực tế doanh nghiệp tại Việt Nam.

"Việt Nam có lợi thế lớn về thiên nhiên phong phú, đa dạng, trong khi phần lớn doanh nghiệp du lịch là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mô hình Pop-up resort cho phép phát triển du lịch bền vững với chi phí đầu tư hợp lý, linh hoạt và dễ thích ứng", ông San nói.

Theo ông San, tổng vốn đầu tư cho một khu Pop-up resort chỉ bằng chưa đến 50% so với chi phí đầu tư một resort truyền thống cùng quy mô phòng. Đặc biệt, mô hình này có khả năng tháo lắp, nâng cấp và điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với việc mở rộng quy mô hoặc tổ chức các sự kiện, trải nghiệm chuyên đề theo mùa.

Một góc hồ Láng Nhớt, nằm trong khuôn viên khu Làng Nhỏ

Một trong những yếu tố giúp Làng Nhỏ đáp ứng các tiêu chí của Good Travel Seal là mô hình vận hành off-grid, tự chủ phần lớn nguồn năng lượng thông qua các giải pháp năng lượng xanh, hạn chế phụ thuộc vào hạ tầng truyền thống.

Bên cạnh đó, khu du lịch này áp dụng phương thức xây dựng hạn chế san gạt, không phá vỡ cấu trúc tự nhiên, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường và thiết kế hòa vào cảnh quan. Các hoạt động du lịch tại đây tập trung vào trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho du khách.

Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch bền vững, những mô hình như Làng Nhỏ cho thấy du lịch xanh không nhất thiết phải gắn với các dự án quy mô lớn, vốn đầu tư cao, mà hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả ở quy mô vừa và nhỏ, nếu có cách tiếp cận phù hợp.

Làng Nhỏ bố trí công trình hòa mình với cảnh quan tự nhiên và tính toán vòng đời công trình

Không dừng lại ở một điểm đến, ông Nguyễn Mạnh Bình San cho biết trong 5 năm tới, Natural Life Holding đặt mục tiêu phát triển thêm nhiều khu nghỉ dưỡng trải nghiệm văn hóa thiên nhiên dọc các tỉnh Nam bộ và miền Trung, tại những địa điểm có giá trị sinh thái và bản sắc địa phương đặc trưng.

Song song đó, doanh nghiệp này cũng dự kiến cung cấp dịch vụ tư vấn, phát triển dự án du lịch theo mô hình Pop-up resort cho các nhà đầu tư trong nước, nhằm góp phần hình thành cộng đồng du lịch bền vững tại Việt Nam. "Chúng tôi kỳ vọng mô hình này không chỉ là câu chuyện riêng của Làng Nhỏ, mà có thể được nhân rộng, phù hợp với nhiều địa phương và điều kiện đầu tư khác nhau", ông San chia sẻ.