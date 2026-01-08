Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sơn máy bay hình lá xà lách kẹp ăn mừng sinh nhật 80 tuổi

Lê Nam
Lê Nam
08/01/2026 17:06 GMT+7

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, Cathay Pacific giới thiệu thiết kế sơn máy bay đặc biệt với biểu tượng 'lá xà lách kẹp', gợi nhắc diện mạo di sản gắn liền lịch sử phát triển của hãng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập (1946-2026), Cathay Pacific chính thức khởi động chuỗi hoạt động mang chủ đề "80 năm gắn kết", mở đầu bằng việc ra mắt thiết kế sơn máy bay đặc biệt với biểu tượng "lá xà lách kẹp", dấu ấn thị giác gắn liền với lịch sử phát triển của hãng.

Thiết kế này được giới thiệu trên một chiếc Airbus A350 khai thác đường bay dài. Trên nền sơn hiện đại, biểu tượng "lettuce leaf sandwich" - cách gọi thân mật của lớp sơn sọc xanh trắng kinh điển được tái hiện cùng dấu mốc 80 năm, vừa tri ân di sản, vừa thể hiện tinh thần đổi mới hướng tới tương lai. Theo Cathay, một phiên bản "lá xà lách kẹp" khác trên máy bay chở hàng Boeing 747 cũng sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Cathay Pacific ra mắt máy bay sơn đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập - Ảnh 1.

Máy bay của Cathay Pacific khoác diện mạo sơn đặc biệt với biểu tượng “lá xà lách kẹp”, được giới thiệu nhân dịp hãng kỷ niệm 80 năm thành lập

Biểu tượng "lá xà lách kẹp" từng xuất hiện trên nhiều thế hệ máy bay của Cathay trong giai đoạn đầu phát triển, trở thành hình ảnh quen thuộc với hành khách quốc tế cũng như giới yêu hàng không. Việc đưa chi tiết này trở lại trong năm kỷ niệm 80 năm được xem là cách hãng kết nối quá khứ với hiện tại, nhấn mạnh hành trình dài gắn bó cùng Hồng Kông và mạng lưới bay toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Tổng giám đốc Tập đoàn Cathay Ronald Lam cho biết lễ kỷ niệm 80 năm là cột mốc đặc biệt của hãng. Từ sân bay Kai Tak trước đây đến Chek Lap Kok hiện nay, Cathay đã góp mặt trong nhiều hành trình quan trọng của người dân và doanh nghiệp, từ du học, giao thương đến du lịch và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Cathay Pacific ra mắt máy bay sơn đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo, tiếp viên và nhân viên Cathay chụp ảnh lưu niệm bên chiếc Airbus A350 mang thiết kế kỷ niệm 80 năm, mở đầu chuỗi hoạt động ‘80 năm gắn kết’ trong năm 2026

Bên cạnh diện mạo máy bay đặc biệt, Cathay còn triển khai nhiều hoạt động mang tính biểu tượng xuyên suốt năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 1.000-2.000 tiếp viên và nhân viên mặt đất sẽ luân phiên mặc lại các bộ đồng phục cổ điển qua nhiều giai đoạn thiết kế, tái hiện sự thay đổi của thương hiệu trong suốt tám thập kỷ. Đây được xem là điểm nhấn độc đáo, đưa yếu tố lịch sử vào trải nghiệm thường nhật của hành khách.

Dịp này, hãng cũng sẽ cho ra mắt bộ sưu tập sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ các màu sơn máy bay và thiết kế biểu tượng qua nhiều thời kỳ. Các sản phẩm hướng đến phong cách sống, du lịch và hàng không, phục vụ cả hành khách lẫn người yêu thương hiệu.

Tin liên quan

Những hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới, bất ngờ không có Nhật Bản

Những hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới, bất ngờ không có Nhật Bản

Năm 2025, ngành hàng không Mỹ hỗn loạn do chậm trễ và hủy chuyến trong suốt 43 ngày chính phủ đóng cửa và thị trường hàng không lớn nhất thế giới này chỉ có 1 hãng vào top 10 đúng giờ. Nhưng bảng xếp hạng cũng gây ngạc nhiên khi không có hãng hàng không nào của Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với các dịch vụ vận chuyển đúng giờ.

Khám phá thêm chủ đề

CATHAY hàng không Tập đoàn Cathay Ronald Lam Cathay Pacific Hồng Kông Boeing
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận