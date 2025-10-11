Cathay Pacific tăng chuyến bay từ Việt Nam tới Hồng Kông

Từ ngày 10 đến 12.10, hãng hàng không Cathay Pacific tổ chức sự kiện Cathay Travel Fair – Khám phá Hồng Kông cùng Cathay Pacific tại TP.HCM.

Bà Đào Hoàng Hải Linh - Giám đốc kinh doanh Cathay Pacific Việt Nam cho biết, hãng đang khai thác 24 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần từ Hà Nội và TP.HCM đến Hồng Kông, và sẽ tăng tần suất lên 30 chuyến/tuần từ ngày 26.10 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa hai thị trường. Ngoài ra, Hãng cũng đang khai thác 49 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc đến Hồng Kông.

"Hồng Kông là trung tâm hàng không lớn của khu vực, việc tăng chuyến lần này không chỉ giúp rút ngắn thời gian kết nối mà còn mở rộng cơ hội du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai bên", bà Linh chia sẻ.

Theo đại diện Cathay Pacific, mạng lưới của hãng hiện đã phủ hơn 100 điểm đến toàn cầu, trong đó riêng năm 2025 ghi nhận nhiều đường bay mới như Tân Cương, Delhi, Munich và Dallas (Mỹ). "Riêng tuyến Dallas - Hồng Kông, chỉ mới mở từ tháng 4.2025 nhưng đã tăng lên tần suất bay hằng ngày từ tháng 10, cho thấy nhu cầu kết nối mạnh mẽ giữa Hồng Kông và các cửa ngõ lớn của Mỹ", bà Linh cho biết thêm.



Du khách Việt, đối tác tìm hiểu về các điểm vui chơi thú vị tại Hồng Kông ẢNH: LÊ NAM

Cathay Pacific cũng vừa được vinh danh trong Top 3 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2025, đồng thời giữ danh hiệu "Hạng ghế phổ thông tốt nhất thế giới" và "Hãng hàng không có hệ thống giải trí trên không xuất sắc nhất" trong hai năm liên tiếp.

Bên cạnh công bố mở rộng đường bay, Cathay Travel Fair 2025 còn mang đến không gian văn hóa Hồng Kông thu nhỏ, quy tụ nhiều đối tác du lịch lớn như WestK (Quận văn hóa Tây Cửu Long), Ocean Park, Ngong Ping 360 và Vietravel... cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và ưu đãi vé bay độc quyền dành cho khách tham dự.

Sự kiện cho thấy tiềm năng lớn của thị trường khách Việt đối với Cathay Pacific - hãng hàng không có tuổi đời 79 năm và là biểu tượng của đẳng cấp dịch vụ đến từ Hồng Kông.