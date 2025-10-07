Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đầu bếp Hồng Kông học chiên bánh cam đến… phồng tay để đãi khách Việt

Nam Phát
Nam Phát
07/10/2025 16:34 GMT+7

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực "Ticket to Hong Kong", đầu bếp trẻ Jay (Tan Jie Cheng, 32 tuổi) đến từ Hồng Kông đã mang đến một bữa tiệc dim sum đầy màu sắc, cùng món bánh cam Việt Nam phiên bản khổng lồ đặc biệt dành tặng thực khách Việt.

"Ticket to Hong Kong" là chuỗi sự kiện do Sheraton Sài Gòn khởi xướng, nhằm kết nối các đầu bếp quốc tế đến Việt Nam, cùng giao lưu, học hỏi và quảng bá tinh hoa ẩm thực của mỗi quốc gia. Trước đó, chương trình từng hợp tác với các đầu bếp đến từ Indonesia và Penang (Malaysia), mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, đầu bếp Jay đã chọn cách thể hiện tình cảm với đất nước hiếu khách này bằng việc thử sức với món bánh cam, một món bánh dân dã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt.

Đầu bếp Hồng Kông học chiên bánh cam đến… phồng tay để đãi khách Việt- Ảnh 1.

Cận cảnh món bánh cam phiên bản cỡ lớn do đầu bếp Hồng Kông thực hiện

ẢNH: NAM PHÁT

"Tôi đã học làm bánh cam suốt ba ngày, mỗi ngày chiên mười chiếc, mỗi chiếc mất gần 20 phút. Nhiệt dầu nóng khiến tay phồng rộp, nhưng tôi thật sự muốn món bánh này hoàn hảo nhất để phục vụ khách Việt", đầu bếp chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Chiếc bánh cam khổng lồ do anh sáng tạo không có nhân, thay vào đó, phần vỏ giòn rụm sẽ được rưới sốt trứng muối béo mặn nhẹ. Khi cắt bánh, phần vỏ bánh được sắp khéo léo tạo hình cây thông Noel trên đĩa như một cách gửi gắm lời chúc mùa lễ hội sớm đến thực khách Việt.

Không chỉ dừng lại ở bánh cam, anh Jay cùng đầu bếp người Việt Diệp Nhiêu (bếp phó nhà hàng Li Bai tại TP.HCM) có màn kết hợp ẩm thực, khi cùng nhau thực hiện hàng chục món dim sum truyền thống được chế biến tinh tế, lạ mắt. Từ há cảo tôm hấp hương cam, sủi cảo hải sâm hấp tôm đến há cảo than tre hình củ tỏi đen tuyền... Mỗi món đều là một "tác phẩm thủ công" tinh xảo, khiến thực khách Việt trầm trồ.

Đầu bếp Hồng Kông học chiên bánh cam đến… phồng tay để đãi khách Việt- Ảnh 2.

Hai đầu bếp Việt Nam và Hồng Kông cùng nhau tạo nên bữa tiệc ẩm thực sống động

ẢNH: NAM PHÁT

Chen Ru Lu - nhà phê bình ẩm thực, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) chia sẻ cảm nhận sau khi thưởng thức bàn tiệc dim sum: "Cách làm dim sum của đầu bếp thiên về vị ngọt, dễ tiếp cận với khẩu vị người Việt bởi ẩm thực Hồng Kông vốn có nhiều điểm tương đồng. 

Em ăn dim sum gần như mỗi ngày nên dễ nhận ra sự khác biệt ở từng món. Chẳng hạn món khoai môn chiên vốn phổ biến ở nhiều nơi, nhưng ở đây lại khiến em bất ngờ với lớp vỏ xù giòn, kết cấu tinh tế, ăn không bị ngấy. Với món tạo hình trái vải, thay vì nhân tôm tươi quen thuộc, đầu bếp chọn nhân trứng muối thiên về vị ngọt. Vị béo lan nhẹ, không quá gắt như bánh bao kim sa, nên rất hợp để kết thúc bữa ăn".

Đầu bếp Hồng Kông học chiên bánh cam đến… phồng tay để đãi khách Việt- Ảnh 3.

Tạo hình dim sum trái tỏi đen lạ mắt

ẢNH: NAM PHÁT

Theo Chen Ru Lu, món dim sum tạo hình trái quýt là điểm nhấn tinh tế nhất của buổi tiệc: "Làm dim sum hình trái quýt rất khó vì phải cân bằng vị ngọt và mặn. Nếu lệch một chút sẽ khiến món bị kỳ hoặc lạc vị. Nhưng ở đây, phần tôm quyện cùng hương dim sum thơm dịu, vỏ bánh mịn và dẻo vừa phải. Em nghĩ đây là món ngon nhất trong bữa tiệc hôm nay".

Đầu bếp Hồng Kông học chiên bánh cam đến… phồng tay để đãi khách Việt- Ảnh 4.

Đầu bếp Jay (đứng giữa) hạnh phúc khi lần đầu đặt chân đến TP.HCM, bên cạnh là đầu bếp Việt Diệp Nhiêu

ẢNH: NAM PHÁT

Được biết, đầu bếp Hồng Kông sẽ lưu trú và phục vụ thực khách Việt tại TP.HCM từ ngày 5 - 12.10. Những bữa tiệc như vậy không chỉ làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực TP.HCM, mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, hiếu khách của người Việt luôn sẵn lòng đón nhận, giao lưu và tôn vinh giá trị văn hóa qua từng món ăn.

