Du lịch Tin tức - Sự kiện

Etihad Airways mở đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi

Lê Nam
Lê Nam
04/11/2025 08:52 GMT+7

Chuyến bay đầu tiên của Etihad Airways từ Abu Dhabi đến Hà Nội hạ cánh ngày 2.11, đánh dấu cột mốc mở rộng mạng lưới toàn cầu và kết nối du lịch thương mại giữa Việt Nam và UAE.

Ngày 2.11.2025, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Etihad Airways từ Abu Dhabi đã chính thức hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đánh dấu cột mốc mở rộng quan trọng trong năm tăng trưởng kỷ lục của hãng. Đây cũng là bước tiến mới trong chiến lược phát triển mạng lưới toàn cầu, góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đường bay Hà Nội - Abu Dhabi được khai thác bằng dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại, đây là một trong những dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường nhất thế giới.

Etihad Airways mở đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi- Ảnh 1.

Khoang thương gia của hãng này từng giành nhiều giải thưởng quốc tế

Ông Antonoaldo Neves, Tổng giám đốc điều hành Etihad Airways chia sẻ: "Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón du khách từ Việt Nam đến với Abu Dhabi - thành phố năng động và giàu bản sắc. Đây đồng thời mở ra cơ hội mới về thương mại và du lịch giữa Abu Dhabi cùng các điểm đến chiến lược tại Đông Nam Á".

Etihad Airways mở đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi- Ảnh 2.

Etihad bay với tần suất 6 chuyến/tuần từ Hà Nội qua Abu Dhabi - thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ông Neves cũng khẳng định, Hà Nội là biểu tượng cho sức sống và sự đa dạng của châu Á, Etihad mong muốn tăng cường mối liên kết giữa Việt Nam với UAE không chỉ trong du lịch mà còn ở lĩnh vực thương mại và giao lưu văn hóa.

Với tần suất 6 chuyến/tuần, hành khách có thêm lựa chọn thuận tiện khi đến Abu Dhabi để công tác hoặc nghỉ dưỡng. Thủ đô UAE được biết đến với các công trình kiến trúc độc đáo như Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed, bảo tàng Louvre Abu Dhabi, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa sôi động quanh năm.

