Hà Nội vào top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á

Hạnh phúc là chủ quan, nhưng con số thì không biết nói dối: Người dân địa phương trên khắp châu Á đã lên tiếng, và khảo sát mới nhất của Time Out về cuộc sống đô thị năm 2025 đã tiết lộ những trung tâm đô thị nào mang lại nhiều niềm vui nhất.

Hơn 18.000 cư dân thành phố đã tham gia khảo sát của Time Out trong năm nay, trả lời các câu hỏi về văn hóa, cuộc sống về đêm, ẩm thực và chất lượng cuộc sống. Họ cũng đánh giá thành phố của mình dựa trên năm nhận định sau: Thành phố của tôi khiến tôi hạnh phúc; tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ở thành phố của mình so với những nơi khác tôi đã đến hoặc sống; người dân trong thành phố của tôi có vẻ hạnh phúc; tôi tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm hàng ngày mà thành phố mang lại; cảm giác hạnh phúc ở thành phố của tôi đã tăng lên rất nhiều gần đây.

Cổng Ấn Độ, điểm đến không thể bỏ qua ở Mumbai ẢNH: GETTY

Và kết quả, thành phố hạnh phúc nhất châu Á năm 2025: Mumbai, Ấn Độ.

Có tới 94% người dân Mumbai cho biết thành phố mang lại niềm vui cho họ. Trên thực tế, điều này chiếm ưu thế trên hầu hết các chỉ số đo lường hạnh phúc, với tỷ lệ người dân địa phương cảm thấy hạnh phúc ở Mumbai hơn bất kỳ nơi nào khác (89%), cảm giác hạnh phúc ở Mumbai đã tăng lên rất nhiều gần đây (87%)... Điều này có liên quan đến vô số lựa chọn giải trí ở Mumbai, môi trường xã hội sôi động và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Và chắc chắn, Mumbai là một trong những thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á cũng góp phần không nhỏ vào kết quả.

Bắc Kinh và Thượng Hải bám sát phía sau ở vị trí thứ hai và thứ ba. Phần lớn người dân địa phương từ các trung tâm lớn của Trung Quốc này đồng ý rằng thành phố khiến họ hạnh phúc (lần lượt là 93% và 92%). Cả hai đều là những thành phố năng động, hướng tới tương lai với nhiều tiện ích, an toàn, giá cả phải chăng và nền văn hóa phong phú.

Hà Nội mùa thu ẢNH: BẢO KHÁNH

Chiang Mai, Thái Lan và Hà Nội, Việt Nam đại diện cho Đông Nam Á ở vị trí thứ tư và thứ năm. Ở cả hai nơi, 88% người dân địa phương cho biết thành phố của họ mang lại nhiều niềm vui. Tuy nhiên, điều thú vị là Hà Nội lại vượt trội hơn Chiang Mai về hai chỉ số hạnh phúc khác: nhiều người dân địa phương phản hồi tích cực hơn với những câu nói như "Người dân ở thành phố của tôi có vẻ lạc quan" và "Tôi tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm hàng ngày mà thành phố mang lại". Nói chung, cả hai điểm đến đều tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một nhịp sống chậm rãi, không gian xanh và cảm giác cộng đồng. Trong danh sách các thành phố hạnh phúc nhất thế giới, Hà Nội ở vị trí 17.

Một số trung tâm toàn cầu như Seoul và Singapore xếp hạng thấp hơn trong danh sách hạnh phúc, với điểm đến du lịch nổi tiếng Tokyo thậm chí còn không lọt vào top 10 (chỉ 70% cư dân Tokyo cho biết thành phố của họ khiến họ hạnh phúc). Liệu đó có phải là do nhịp sống hối hả hay do thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

10 thành phố hạnh phúc nhất châu Á năm 2025:

1.Mumbai, Ấn Độ

2.Bắc Kinh, Trung Quốc

3.Thượng Hải, Trung Quốc

4.Chiang Mai, Thái Lan

5.Hà Nội, Việt Nam

6.Jakarta, Indonesia

7.Hồng Kông

8.Bangkok, Thái Lan

9.Singapore

10.Seoul, Hàn Quốc

20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025:

1. Abu Dhabi, UAE

2. Medellín, Colombia

3. Cape Town, Nam Phi

4. Thành phố Mexico, Mexico

5. Mumbai, Ấn Độ

6. Bắc Kinh, Trung Quốc

7. Thượng Hải, Trung Quốc

8. Chicago, Mỹ

9. Seville, Tây Ban Nha

10. Melbourne, Úc

11. Brighton, Vương quốc Anh

12. Porto, Bồ Đào Nha

13. Sydney, Úc

14. Chiang Mai, Thái Lan

15. Marrakech, Maroc

16. Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

17. Hà Nội, Việt Nam

18. Jakarta, Indonesia

19. Valencia, Tây Ban Nha

20. Glasgow, Vương quốc Anh