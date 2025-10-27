Du khách vòng quanh Đông Nam Á suốt 15 năm viết gì về TP.HCM?

Trên báo Mỹ Business Insider, Andre Neveling chia sẻ: Chuyến đi đầu tiên của tôi đến Đông Nam Á vào năm 2010 là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Chuyến đi đã khơi dậy khát khao được khám phá thế giới, và 15 năm sau, với 38 quốc gia, tôi đã đi đến một kết luận giản đơn: Không nơi nào khác mang đến sự đa dạng kỳ thú và hấp dẫn như Đông Nam Á. Tôi đã quay lại nơi này nhiều lần, thường là một mình.

Qua nhiều năm du lịch một mình, tôi nhận ra rằng mỗi quốc gia đều có những điểm nhấn riêng, nhưng có những điểm đến trở thành tình yêu trọn đời, trong khi những điểm đến khác lại dần mất đi sức hút. Dựa trên kinh nghiệm của mình, đây là ba thành phố tôi muốn giới thiệu cho những người bạn đồng hành, và một thành phố mà, thật đáng buồn, giờ tôi khuyên bạn nên bỏ qua.

Andre Neveling tắm voi ở Phuket ẢNH: NVCC

Phuket, Thái Lan: Điểm đến lý tưởng cho sự thanh bình và sôi động

Bangkok có thể tự hào là thành phố được ghé thăm nhiều nhất thế giới, nhưng Phuket lại mang đến trải nghiệm Thái Lan tinh túy nhất. Đây là điểm đến châu Á đầu tiên tôi tới và nó đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức cuối cùng khiến tôi gọi nơi này là nhà.

Mặc dù nổi tiếng là điểm đến du lịch hấp dẫn, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nơi này. Đối với một du khách độc hành, sự đa dạng của Phuket chính là điều làm nên sự đặc biệt. Bạn có thể tìm thấy bình yên trong những ngôi làng giữa rừng rậm Kamala, đắm mình vào cuộc sống về đêm sôi động ở Patong, lang thang trong những căn nhà phố thương mại đầy màu sắc theo phong cách Trung - Bồ Đào Nha ở phố cổ, hoặc khám phá đảo Koh Phi Phi gần đó.

Trong những năm qua, Phuket đã trở thành chốn bình yên của tôi. Vào những lúc tôi cần thư giãn - bao gồm cả giai đoạn cuối của đại dịch, khi sức khỏe tinh thần của tôi suy sụp - thì đây chính là nơi tôi tìm đến một mình.

Làn nước ngọc lam của thác Kuang Si, một chuỗi các hồ nước chảy sâu trong rừng rậm Luang Prabang

Luang Prabang, Lào: Nơi nghỉ ngơi tâm linh

Luang Prabang đã nằm trong danh sách những nơi tôi muốn đến từ lâu, và khi cuối cùng tôi đến thăm, nó đã vượt xa mọi mong đợi. Thị trấn Di sản thế giới UNESCO này, nơi giao nhau của sông Mekong và sông Nậm Khan, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa sự thanh thản tâm hồn, vẻ đẹp thiên nhiên và sự phong phú văn hóa.

Là du khách độc hành, tôi đã tìm thấy một khoảng lặng cần thiết khỏi cuộc sống bận rộn nơi thành thị. Khung cảnh quán cà phê của thị trấn biến nơi đây thành địa điểm lý tưởng cho những người du mục kỹ thuật số làm việc và kết nối. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi là đi thuyền chậm trên sông Mekong.

Trong chuyến thăm năm 2018, tôi thức dậy trước bình minh để chứng kiến Lễ bố thí linh thiêng. Hàng trăm nhà sư mặc áo cà sa lặng lẽ diễu hành qua các con phố khi người dân địa phương và du khách quyên góp thực phẩm. Nghi lễ này được cho là sẽ tạo ra nghiệp lành cho kiếp này và kiếp sau.

Andre Neveling nhìn xuống trung tâm TP.HCM qua khung cửa sổ

TP.HCM, Việt Nam: Năng lượng sôi động và những đặc quyền bất ngờ

Việt Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến du lịch được ưa chuộng, thậm chí lần đầu tiên trong năm nay đã vượt qua Thái Lan trong thu hút du khách từ thị trường Trung Quốc. Đô thị lớn nhất của Việt Nam, TP.HCM, là thành phố nhộn nhịp nhưng quyến rũ đã chiếm trọn trái tim tôi ngay lập tức.

Ở thành phố sôi động như thế này, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Trong lần đầu tiên đến đây, tôi đã tham gia một tour dạo bộ ẩm thực đường phố, bao gồm cả những quầy hàng nơi tôi tự tay nấu những món ăn của mình. Tôi thậm chí còn học làm bánh xèo - một loại bánh crepe mặn nhân tôm hoặc thịt và giá đỗ, sau đó gói bằng rau thơm tươi.

Thành phố này cũng có những ưu đãi thiết thực cho khách du lịch dài ngày. Các phòng khám y tế Việt Nam hoạt động với tiêu chuẩn cao nhưng giá chỉ bằng một phần nhỏ so với phương Tây. Tôi đã làm răng, khám bác sĩ chuyên khoa, và thậm chí còn tiêm botox ở đó. Tất cả đều rất phải chăng và tuyệt vời.

Tác giả dưới tháp đôi Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, Malaysia: Một thành phố mất đi sức sống

Lần đầu tiên đến Kuala Lumpur, trong chuyến đi đầu tiên đến Đông Nam Á, tôi đã phải lòng nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng sang trọng của nơi này. Tôi một mình khám phá thành phố bằng cách đi bộ, mua sắm và tiệc tùng đến mức suýt nữa thì lỡ chuyến bay. Vậy nên, khi trở lại vào năm 2023, tôi đã bị sốc. Kuala Lumpur mà tôi từng biết giờ chỉ còn là một cái bóng của chính mình.

Gần đây, Malaysia đang có xu hướng bảo thủ hơn, thắt chặt các quy định về hòa nhạc và cuộc sống về đêm cho phù hợp với các giá trị văn hóa và tôn giáo. Một số chương trình quốc tế đã bị hủy bỏ, và các quán bar phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt hơn về việc phục vụ đồ uống có cồn và giờ mở cửa muộn.

Tôi tôn trọng phong tục địa phương, nhưng tôi không ngờ mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy. Sau năm năm sống ở Trung Đông, tôi thực sự thấy Kuala Lumpur có vẻ gò bó hơn Dubai hay Abu Dhabi - điều mà tôi chưa bao giờ ngờ tới.

Tôi biết ơn vì đã được trải nghiệm thành phố này, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một dư âm trống rỗng của quá khứ sôi động - một quá khứ mà tôi không có ý định quay lại sớm.

