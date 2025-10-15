Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Lê Nam
15/10/2025 08:38 GMT+7

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Báo cáo Xu hướng ẩm thực 2026 (The Future of Food 2026 - Asia Pacific) vừa được Marriott International công bố tại TP.HCM vào tối 14.10 cho thấy, Việt Nam đang dẫn đầu làn sóng "ẩm thực bình dân cao cấp". Các món ăn như phở, bánh mì hay tương bần đều có thể trở thành trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp toàn cầu.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á- Ảnh 1.

Việt Nam đang trở thành “ngôi sao mới” của ẩm thực châu Á

Nếu trước đây, ẩm thực cao cấp (fine dining) gắn liền với những bữa tiệc dài và nghi thức cầu kỳ, thì nay thực khách lại tìm đến "casual luxury" - phong cách cao cấp nhưng thoải mái.

Theo khảo sát trong báo cáo Xu hướng ẩm thực 2026, 33% thực khách tại Việt Nam ưa thích ăn uống nhanh, giản dị hơn là sang trọng, thấp hơn mức trung bình 59% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các món ăn không cần sang trọng mà phải mang lại cảm xúc. Đó có thể là tô phở nóng hổi, ổ bánh mì vỏ giòn hay chén nước mắm chấm rau luộc… tất cả đều chứa đựng giá trị văn hóa và tinh thần Việt.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á- Ảnh 2.

Ngoài TP.HCM (Việt Nam), báo cáo xu hướng ẩm thực 2026 đồng thời diễn ra ở 9 quốc gia tại châu Á - Thái Bình Dương

ẢNH: LÊ NAM

Ông Petr Raba, Phó chủ tịch mảng Ẩm thực và Đồ uống của Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định: "Ngày càng nhiều du khách chọn điểm đến dựa trên ẩm thực. Họ muốn nếm thử hương vị gắn với vùng đất địa phương".

Không khó để thấy điều này trong hành trình du lịch Việt Nam: du khách đến Hội An tìm món cao lầu, ra Hà Nội ăn phở Bát Đàn, hay ghé miền Tây thưởng thức lẩu mắm cá linh bông điên điển. Mỗi món ăn là một "chứng minh thư văn hóa", là cách để du khách chạm đến tinh thần của mảnh đất.

Báo cáo cũng ghi nhận 47% thực khách tại Việt Nam chọn gọi món theo thực đơn cố định (set menu). Đây là hình thức kết hợp giữa tiện lợi và thưởng thức trọn vẹn hương vị. Đáng chú ý, 80% nhà hàng tại Việt Nam phục vụ món ăn truyền thống theo cách hiện đại, 87% đầu bếp chú trọng nguyên liệu bản địa.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á- Ảnh 3.

Món súp khoai mỡ và rau mần tưới (một loại rau có thể ăn sống được, trồng nhiều ở các tỉnh phía bắc). Món ăn do đầu bếp Việt chế biến và sáng tạo, bằng cách sử dụng nhiều nguyên liệu địa phương

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ là món ăn, ẩm thực Việt đang dần trở thành chiến lược phát triển du lịch quốc gia. Theo số liệu, 96% thực khách lưu trú tại các khách sạn Marriott ở Việt Nam cho biết họ chọn ăn món địa phương trong chuyến đi. Con số này vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực.

Các đầu bếp thế giới đến Việt Nam ngày càng nhiều, không chỉ để làm việc mà còn để học hỏi. Từ phong vị phở Hà Nội đến mắm nêm miền Trung, từ cà phê sữa đá Sài Gòn đến nem nướng Nha Trang.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á- Ảnh 4.

Phở là món ăn được gọi phổ biến nhất trong các khách sạn tại Việt Nam, đối với cả khách Việt lẫn quốc tế

Giữa một thế giới thay đổi từng ngày, ẩm thực Việt vẫn giữ được điều cốt lõi là hương vị chân thật và cảm xúc ấm áp như trở về nhà. Có lẽ chính điều đó đã khiến Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà đang dần trở thành "trung tâm ẩm thực mới" của châu Á.

