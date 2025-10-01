Món bánh chuối chiên, thịt kho tàu trong nhà hàng sang trọng ở Philippines

Ở Manila (Philippines), không khó để bắt gặp những món ăn gần gũi với người Việt như chả giò, thịt kho tàu hay bánh chuối chiên. Sự quen thuộc ấy khiến nhiều du khách bất ngờ, và cũng mở ra góc nhìn thú vị về sự giao thoa ẩm thực trong khu vực.

Thực khách Việt hào hứng thưởng thức món chuối chiên phiên bản cao cấp tại Philippines ẢNH: LÊ NAM

Những món ăn tưởng chừng quen thuộc ấy được phục vụ trong không gian sang trọng của nhà hàn Oasis Garden, một trong nhiều nhà hàng sang trọng nằm trong khu Solaire - khu nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất vịnh Manila. Nhà hàng này chuyên giới thiệu các món Philippines truyền thống theo phong cách hiện đại, phục vụ cả du khách quốc tế và giới sành ăn địa phương.

Món chuối chiên bình dân được nâng tầm trong nhà hàng sang trọng ẢNH: LÊ NAM

Nếu hỏi món ăn nào có mặt trong hầu hết căn bếp Philippines, câu trả lời chắc chắn là "adobo" (có nghĩa thịt hầm/thịt kho kỹ). Người dân bản địa gọi đây là "quốc hồn quốc túy", giống như người Việt tự hào với phở hay bún chả. Thành phần đơn giản gồm thịt heo ba rọi hoặc thịt gà, kho với nước tương, giấm, tỏi, tiêu. Hương vị của món này đậm đà, thiên về mặn và chua nhẹ, khác với thịt kho tàu của người Việt thường có vị ngọt béo nhờ nước dừa.

Trong không gian nhà hàng, món thịt kho này được trình bày đẹp mắt trên đĩa sứ, đi kèm khoai, trứng và vài lát dưa chuột muối. Vẫn là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình Philippines, nhưng cách phục vụ đã được nâng tầm, khiến du khách vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Một thực khách người Việt nhận xét: "Ăn adobo khiến tôi nhớ đến nồi thịt kho của mẹ ngày tết, nhưng lại lạ lẫm vì vị giấm chua rất khác".

Rất nhiều bữa ăn ở Manila có món chả giò làm món khai vị

ẢNH: LÊ NAM

Một trong những món khai vị phổ biến là "Lumpiang Shanghai" - chính là món chả giò nhân thịt heo băm, cà rốt, hành tây, cần tây cuốn bánh tráng chiên giòn. Món ăn này có cách chế biến khá giống chả giò Việt Nam. Khi phục vụ trong nhà hàng, chả giò thường đi kèm nước chấm ngọt chua, gần như tương tự nước mắm pha mà người Việt dùng.

Dù tên gọi khác nhau, trải nghiệm lại gợi cho du khách cảm giác như đang thưởng thức món ăn quê nhà. Điểm khác biệt chỉ nằm ở kích cỡ nhỏ gọn và phần nhân ít rau hơn, giúp món ăn trở thành lựa chọn khai vị nhẹ nhàng.

Cùng với thịt kho, chả giò thì món chuối chiên (banana Turon) cũng là một món ăn "quốc dân" khác. Ở Manila, không khó để bắt gặp những gánh hàng rong bán chuối chiên, với loại chuối Saba cắt dọc, cuốn bánh tráng mỏng rồi chiên giòn. Vị ngọt thanh, vỏ giòn rụm khiến món ăn này trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều người dân địa phương.

Bếp trưởng James Santos của nhà hàng Oasis Garden Café giải thích câu chuyện về món chuối chiên ẢNH: LÊ NAM

"Chuối chiên vốn là món ăn đường phố gắn liền với tuổi thơ người Philippines. Chúng tôi muốn giữ nguyên hồn cốt dân dã ấy nhưng bổ sung thêm mít ngọt và sốt được làm từ đậu phộng béo ngậy để biến nó thành món tráng miệng tinh tế trong không gian sang trọng", bếp trưởng James Santos của nhà hàng giải thích.

Điều bất ngờ là du khách Việt dễ dàng tìm thấy sự tương đồng. Món "Adobo" gợi nhớ thịt kho tàu; Món tráng miệng khiến nhiều người liên tưởng đến chuối chiên nóng hổi nơi đường phố Việt Nam. Cả hai nền ẩm thực cùng chia sẻ nguyên liệu quen thuộc: gạo, thịt heo, chuối, dừa, rau nhiệt đới…

Thực đơn tại Manila còn nhiều món đặc trưng khác: Lumpiang Shanghai (chả giò heo băm chiên giòn), Tinolang Manok (gà hầm đu đủ xanh, húng quế), Pork Sisig (thịt heo xào cháy cạnh với trứng và nước sốt)...

James Santos - bếp trưởng của nhà Oasis Garden bày tỏ sự cảm kích với các thực khách Việt: "Chúng tôi muốn giữ linh hồn của ẩm thực Philippines, nhưng đồng thời mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Những món ăn rất quen thuộc như thịt kho kỹ hay chuối chiên khi được chế biến và trình bày theo phong cách 'fine dining' (cao cấp) sẽ khiến thực khách vừa thấy gần gũi, vừa bất ngờ".

Ngoài ra, trên bàn ăn, câu chuyện ẩm thực còn được nhắc đến món phở Việt trên đất nước nghìn đảo. Philippines có món Batchoy (là một mì nước với thịt heo, lòng, trứng) khá giống cháo lòng/mì lòng ở Việt Nam. Vì thế, đôi khi người Phi nhìn phở rồi liên tưởng đến "Batchoy", nên có người hay đùa dịch là "cháo lòng". Thực tế, người Philippines vẫn biết đến "pho" (phở) của Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn như Manila hay Cebu có nhiều quán phở Việt.

Người Philippines cũng có thói quen ăn cơm trắng mỗi ngày ẢNH: LÊ NAM

Giống như người Việt, người Philippines cũng có thói quen ăn cơm trắng mỗi ngày. Trên mâm cơm gia đình, thường thấy sự hiện diện của các món xào nấu đậm đà, giàu gia vị để ăn kèm cơm trắng. So với khẩu vị Việt, món ăn Philippines đôi khi mặn hơn, nhấn mạnh vị chua mặn đậm, nhưng chính sự khác biệt này lại khiến trải nghiệm trở nên thú vị.

Một du khách Việt chia sẻ: "Tôi ngạc nhiên khi thấy người Philippines ăn cơm nhiều như người Việt, và các món chả giò, thịt kho kỹ hay thịt heo xào cháy cạnh đều rất hợp để ăn với cơm nóng. Chỉ có điều đôi khi hơi mặn so với khẩu vị quen thuộc của mình".