Vì sao người dân Philippines mê nhạc kịch?

Nếu Thái Lan được du khách nhớ đến bởi những chương trình ca vũ nhạc rực rỡ, Singapore nổi tiếng với khu phức hợp nghỉ dưỡng Marina Bay và khu vườn cây nhân tạo khổng lồ thì Manila (Philippines) lại có một "đặc sản" khiến nhiều người bất ngờ, đó là nhạc kịch.

Thủ đô của Philippines đang dần được gọi là "thủ phủ nhạc kịch" của Đông Nam Á, nơi những vở Broadway (khu nhạc kịch nổi tiếng của Mỹ tại New York) và West End (khu nhạc kịch nổi tiếng tại London, Anh) lần lượt cập bến, khán phòng luôn chật kín và khán giả hát theo từng câu hát.

Thủ phủ nhạc kịch Đông Nam Á

Một buổi tối tại The Theatre (nhà hát nằm trong Solaire - khu nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất Philippines), khi vở Dear Evan Hansen công diễn, hàng dài người xếp hàng trật tự để vào cửa. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, khán phòng im phăng phắc, rồi dần vang lên những tiếng nức nở. Không ít khán giả rơi nước mắt từ đầu đến cuối, và đặc biệt có người còn hát theo cả vở kịch; cảnh tượng hiếm thấy ở nhiều nơi khác.

Vở "Dear Evan Hansen" sẽ biểu diễn từ 4.9 đến 5.10. 2025 tại nhà hát The Theatre (thuộc khu Solaire, Philippines) ẢNH: LÊ NAM

Sau khi màn nhung khép lại, thay vì vội vàng ra về, hàng dài khán giả lại tiếp tục xếp hàng chụp ảnh tại góc lưu niệm in hình diễn viên; hay chen chân mua áo thun, mũ lưỡi trai, sổ tay, móc chìa khóa… Không khí không khác gì một buổi hòa nhạc K-pop, nơi nhiều người hâm mộ mong muốn mang về "một phần ký ức" của buổi diễn.

Chị Phạm Huyền (du khách Việt Nam) lần đầu theo dõi vở nhạc kịch này bày tỏ bất ngờ trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả nước bạn. Sau khi tìm hiểu, chị mới biết đây là một vở diễn nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng và đang lưu diễn vòng quanh thế giới. Chị nhận xét các diễn viên đều tài năng, giọng hát nội lực và thể hiện xuất sắc nội tâm nhân vật.

Khán phòng gần 2.000 chỗ đều kín khách mỗi tối, do văn hoá và thói quen xem nhạc kịch của người dân Philippines

Điều dễ nhận thấy ở Manila là nhiệt lượng từ khán giả. Người dân Philippines vốn mê ca hát là một phần đời sống, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng xuất thân từ đây. Chính vì vậy, khi nhạc kịch quốc tế cập bến, công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Khán giả không chỉ mua vé một lần mà sẵn sàng quay lại nhiều suất, giống như fan trung thành của một ban nhạc. Với họ, nhạc kịch là cơ hội để hòa mình trong câu chuyện, được khóc, được hát, rồi bước ra ngoài với một chiếc áo phông hay cuốn sổ tay in câu hát "You will be found" (trong bối cảnh vở nhạc kịch, câu nói này là một thông điệp chữa lành, nhấn mạnh rằng bất cứ ai cũng xứng đáng được lắng nghe, được nhìn thấy và không cô đơn).

Những món đồ lưu niệm ấy trở thành cách để mang thông điệp về nhà, nuôi dưỡng cảm xúc ngay cả sau khi ánh đèn sân khấu tắt.

Vở nhạc kịch "Dear Evan Hansen" gây xúc động với hàng nghìn khán giả

Trong vài năm qua, Manila đã trở thành nơi dừng chân quen thuộc của nhiều vở diễn đình đám như Những người khốn khổ, bóng ma trong nhà hát hay Hamilton - nhà sáng lập Hoa Kỳ Alexander Hamilton… Lý do không chỉ vì thành phố sở hữu những nhà hát hiện đại, mà còn vì khán giả Philippines được đánh giá là một trong những cộng đồng nhiệt thành nhất châu Á.

Sự bùng nổ của mạng xã hội càng làm hình ảnh này lan xa, những video người Philippines hát theo trong khán phòng hay khóc nức nở theo từng ca khúc được chia sẻ khắp nơi. Từ đó, Manila dần được coi là "cửa ngõ Broadway ở Đông Nam Á".

Gian hàng lưu niệm của các vở nhạc kịch đông kín khách, từ áo thun, mũ lưỡi trai cho đến sổ tay, sticker… đều nhanh chóng được nhiều fan mua ẢNH: LÊ NAM

Như người dân TP.HCM mê kịch

Đối với khán giả Việt, trải nghiệm ở Manila dễ gợi nhớ đến một khung cảnh quen thuộc: tối cuối tuần, sân khấu IDECAF, Thiên Đăng hay Hoàng Thái Thanh... tại TP.HCM cũng đông kín người. Người dân đi xem kịch nói như một thói quen văn hóa, có khi để cười, để khóc, để tìm thấy mình trong câu chuyện.

Người Manila với nhạc kịch cũng vậy. Họ xem không chỉ để giải trí, mà để sống trong câu chuyện, để cùng cộng đồng chia sẻ cảm xúc. Điểm khác biệt là quy mô và thể loại, trong khi Manila chào đón những show quốc tế hoành tráng thì TP.HCM gắn bó với kịch nói thuần Việt, gần gũi. Nhưng điểm chung lớn nhất là tình yêu nghệ thuật nồng nhiệt và rất thật của khán giả.

Khán giả nán lại thật lâu bên bức tường “Những lời bạn cần nghe hôm nay" của vở nhạc kịch này ẢNH: LÊ NAM

Đi du lịch Philippines, nhiều người nghĩ ngay tới đảo biển. Nhưng nếu có dịp ở lại Manila, thử một lần bước vào khán phòng nhạc kịch, chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm khó quên.

Bạn sẽ được chứng kiến cảnh khán phòng hàng nghìn người đồng loạt ngân nga giai điệu quen thuộc, những giọt nước mắt rơi vì cảm xúc, và cả sự cuồng nhiệt sau buổi diễn với những gian hàng lưu niệm tấp nập.

Ở Manila, nhạc kịch không chỉ là giải trí mà còn là một phần bản sắc đô thị, một nét văn hóa đáng để khám phá. Chính sức hút ấy đã biến thành phố này trở thành "thủ phủ nhạc kịch" của Đông Nam Á.