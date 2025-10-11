Ẩm thực Việt Nam ngon thứ 4 thế giới, bất ngờ với vị trí số 1

Việc thưởng thức ẩm thực địa phương có thể giúp du khách khám phá nhiều điều về điểm đến. Mỗi quốc gia đều có một bầu không khí ẩm thực độc đáo, phản ánh văn hóa của riêng mình với truyền thống ẩm thực đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với giải thưởng các nền ẩm thực hàng đầu thế giới năm nay, tờ báo đã chọn những địa điểm thực sự khơi dậy vị giác của du khách. Điểm số là tỷ lệ phần trăm thể hiện mức độ hài lòng trung bình chung của lựa chọn.

Kết quả, Việt Nam đạt số điểm 96,67, xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách 15 nền ẩm thực hàng đầu thế giới.

Mâm cơm Bắc của một quán ăn ở Việt Nam ẢNH: NGON

"Tất cả chúng ta đều đã từng chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở Việt Nam, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nguyên liệu ở đây luôn tươi ngon nhất vùng. Cơm có đủ mọi hình dạng và kích cỡ - bát cơm nghi ngút khói, bún sợi thanh tao, gỏi cuốn - nhưng luôn được phủ lên trên bằng rau củ địa phương, thịt mềm và hương thơm thảo mộc nồng nàn. Bất kỳ du khách ba lô nào cũng sẽ yêu thích những quán ăn đường phố, từ chợ nổi Cái Răng đến những quán nhỏ trong ngõ hẻm như Xóm Chiếu, nơi phục vụ những món ăn đỉnh cao của ẩm thực Việt Nam với giá cực rẻ. Nhưng nếu bạn muốn một bữa ăn tinh tế hơn, hãy đến Ciel Dining tại TP.HCM, một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất trong danh sách hot 2025 của chúng tôi", Condé Nast Traveller ngợi ca.

Đứng ngay trên ẩm thực Việt Nam là Nhật Bản với số điểm 96,77. Vị trí thứ hai là Ý, với 96,92 điểm. Đứng số 1 gây bất ngờ là Thái Lan, với 98,33 điểm. "Thái Lan có sự đa dạng ẩm thực theo vùng miền đồng nghĩa với việc mỗi điểm đến mới đều mang tới cho du khách những hương vị chưa từng được nếm thử; những khu chợ đêm sôi động khiến việc thưởng thức ẩm thực ngon miệng gần như không bao giờ dừng lại. Thái Lan đã làm chủ nghệ thuật đưa những món ăn ngon miệng đến với du khách mà không cần cầu kỳ, và dù có phải là người yêu thích ẩm thực Thái hay không, những bát mì, cà ri và súp nóng hổi chắc chắn sẽ chinh phục bạn, đặc biệt là khi được phục vụ bởi những người dân địa phương thân thiện", tờ báo viết.

Các nền ẩm thực còn lại trong danh sách gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ma Rốc, Colombia, Maldives, Peru, Nam Phi, Hy Lạp, Sri Lanka, New Zealand, Tây Ban Nha.