Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hòn đảo ở Việt Nam vào top 5 điểm đến thịnh hành nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
26/10/2025 10:35 GMT+7

Đứng cùng hòn đảo này của Việt Nam trong danh sách xếp hạng thịnh hành là nhiều điểm đến nổi tiếng toàn cầu như thiên đường trượt tuyết Big Sky, Mỹ hay Okinawa của Nhật, Sardina, Ý...

Xếp hạng 10 điểm đến thịnh hành dựa trên số lượng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở trên nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Expedia từ 24.000 lượt khách quốc tế. Theo đó, vùng núi Big Sky, Montana ở Mỹ được vinh danh là điểm đến du lịch thịnh hành nhất năm 2026, với lượng tìm kiếm tăng vọt 92%. Nằm giữa dãy núi Rocky hùng vĩ ở Montana, Big Sky là thiên đường trượt tuyết với độ cao 1.200 mét và hơn 250 đường trượt. Vào mùa hè, nơi đây có xe đạp leo núi, đu dây zipline, đi bộ đường dài và nhiều hoạt động khác.

Okinawa là điểm đến được ưa chuộng thứ hai trong danh sách của Expedia, tăng 71%. Trong khi Nhật Bản nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động của Tokyo và di sản cổ kính của Kyoto, Okinawa lại là hòn đảo thiên đường, nơi có làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn và rừng rậm Iriomote, một kho tàng vẻ đẹp tự nhiên.

Vị trí thứ ba thuộc về Sardinia ở Ý, với mức độ quan tâm tăng 63%. Những du khách sành sỏi từ lâu đã coi hòn đảo này là lựa chọn thay thế hấp dẫn cho Sicily, hoặc các vùng đất ven biển nổi tiếng hơn của lục địa, như bờ biển Amalfi.

Hòn đảo ở Việt Nam vào top 5 điểm đến thịnh hành nhất thế giới- Ảnh 1.

Phú Quốc có nhiều đảo nhỏ hoang sơ, thu hút du khách khám phá

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Vị trí thứ tư thuộc về Phú Quốc, Việt Nam, với mức tăng tìm kiếm 53%. Theo chuyên gia du lịch Melanie Fish của Expedia, Phú Quốc ngày càng thu hút du khách quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ thân thiện với môi trường. Chuyên gia này cho rằng, Phú Quốc mang đến cho du khách sự kết hợp hoàn hảo giữa thư giãn và khám phá, từ lặn ngắm san hô, khám phá rừng nguyên sinh, cho tới thưởng thức ẩm thực địa phương và không khí sôi động tại chợ đêm. Phú Quốc cũng đang đầu tư lớn, đặc biệt mở rộng sân bay và cả kế hoạch xây dựng tuyến tàu điện dài 18 km, tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ, tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, hoàn thành năm 2027, nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC...

Những điểm đến du lịch thịnh hành nhất năm 2026, theo Expedia:

1.Big Sky, Mỹ

2.Okinawa, Nhật Bản

3.Sardinia, Ý

4.Phú Quốc, Việt Nam

5.Savoie, Pháp

6.Bãi biển Fort Walton, Mỹ

7.Ucluelet, Canada

8.Cotswolds, Vương quốc Anh

9.San Miguel de Allende, Mexico

10.Hobart, Úc

