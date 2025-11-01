Sun PhuQuoc Airways chính thức bay tới Phú Quốc

Bầu trời Việt Nam sáng nay đã đón thêm một “đôi cánh” mới khi Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group chính thức bước vào khai thác thương mại.

Các chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong nghi thức phun vòi rồng chào mừng

Vào đúng 7 giờ 15 sáng, chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways (SPA) mang số hiệu 9G1203 đã rời đường băng sân bay Nội Bài, đưa 220 hành khách đầu tiên đến đảo Ngọc Phú Quốc trên chiếc Airbus A321. Các chuyến kế tiếp 9G1969 (8 giờ 50 - 9 giờ 50) từ TP.HCM và 9G2969 (8 giờ 35 - 10 giờ 20) từ Đà Nẵng cũng cất cánh sau đó, đồng loạt hướng về tâm điểm Phú Quốc.

Đúng như cam kết chiến lược, Sun Group đang đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc, góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực

Trong đó, chuyến bay chặng Đà Nẵng - Phú Quốc là chuyến bay chào mừng đặc biệt nhân dịp khai trương. Chặng bay Đà Nẵng - Phú Quốc dự kiến được khai thác thường lệ từ tháng 3.2026. Còn ba đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM được Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác thường lệ kể từ 1.11.

“Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Sun Group và Sun PhuQuoc Airways. Đây không chỉ là bước khởi đầu của một hãng hàng không mới, mà còn là sự khởi đầu của một cách làm mới khi hàng không và du lịch song hành để mang đến những trải nghiệm khác biệt", ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết.

Trong ngày khai thác đầu tiên, ngoài thẻ bay đóng dấu “chuyến bay đầu tiên - 1st flight”, trên mỗi ghế hành khách của các chuyến bay đều đặt sẵn một bộ quà lưu niệm mang biểu tượng Mặt Trời của Sun PhuQuoc Airways, được thiết kế riêng như lời chào mừng và tri ân hãng gửi tới những hành khách đầu tiên trong cột mốc khởi đầu đáng nhớ của mình. Cùng với đó, mỗi hành khách cũng được đặc biệt phục vụ món bánh từ Eric Kayser - thương hiệu bánh Pháp danh tiếng với gần ba thập kỷ phát triển toàn cầu.

Riêng trên chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Phú Quốc, hành khách còn được tặng thêm “món quà âm nhạc” đặc biệt. Những giai điệu giữa "tầng mây” đã mang đến bầu không khí thư thái đầy cảm xúc, để lại trong mỗi hành khách những ấn tượng đẹp.

Nhân dịp cất cánh, hãng cũng giới thiệu trên chuyến bay hai ấn phẩm song ngữ độc quyền: Tạp chí S.P.A và cẩm nang du lịch Phú Quốc-S.P.A Visit Phu Quoc. Tạp chí S.P.A dành cho độc giả yêu du lịch và văn hóa, mang đến những góc nhìn và chiều kích kiến thức độc đáo về nhiều vùng đất trên khắp đất nước Việt Nam cũng trên thế giới, từ các travel blogger, nhiếp ảnh gia và gương mặt tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo.

Mỗi hành khách cũng được đặc biệt phục vụ món bánh từ Eric Kayser

Trong khi đó, S.P.A Visit Phu Quoc lại là một cẩm nang du lịch đặc biệt dành cho đảo Ngọc, giới thiệu tới du khách trọn vẹn hành trình du ngoạn Phú Quốc, với đầy đủ nhất những tư vấn hữu ích, từ ăn, ở, đi lại và vui chơi giải trí trên khắp hòn đảo đẹp thứ 3 trên thế giới.

Hành khách Minh Anh (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Tôi đặt vé ngay khi hãng mở bán để trải nghiệm chuyến bay đầu tiên. Cảm nhận là dịch vụ chỉn chu, thân thiện. Đây là một hành trình đáng nhớ và tôi tin hãng sẽ sớm trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách".

Các hành khách được chào đón trong không khí ấm áp và trang trọng bởi đại diện Sun PhuQuoc Airways, với quà tặng thú nhồi bông phi công “Sunny”. Chờ đón họ khi rời sân bay Phú Quốc là những chuyến xe bus miễn phí được trang hoàng rực rỡ, đưa hành khách của SPA tới một thế giới du ngoạn với đầy đủ nhất những trải nghiệm từ nghỉ dưỡng tới vui chơi giải trí và rất nhiều điều bất ngờ lớn tại thị trấn Hoàng Hôn, nơi ngay trong chiều cùng ngày diễn ra lễ khai trương và ra mắt hàng loạt sản phẩm, show diễn mới gồm phân khu Tramonto thuộc khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton; khu phố thương mại Sunset Bazaar; tiệm bánh danh tiếng nước Pháp - Eric Kayser; Quảng trường Nụ Hôn - Kiss Square; các minishow hoạt náo YumYum show và Beer King show, và đặc biệt là show diễn kết hợp ánh sáng, pháo hoa và thể thao mạo hiểm mang tên Bản giao hưởng đại dương phiên bản mới với nhiều điều bất ngờ lớn.

Trên mỗi ghế hành khách của các chuyến bay đều đặt sẵn một bộ quà lưu niệm mang biểu tượng Mặt Trời của Sun PhuQuoc Airways

Việc Sun PhuQuoc Airways cất cánh thành công những chuyến bay đầu tiên đã không chỉ góp thêm cho thị trường hàng không Việt Nam một thương hiệu mới và lựa chọn bay mới với chi phí hợp lý, để hành khách mọi lứa tuổi dễ dàng tiếp cận Phú Quốc hơn, mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch tăng cao của người dân vào mùa vàng Phú Quốc và trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới. Hãng có kế hoạch mở rộng mạng bay, tăng tần suất từ đầu năm 2026.

Đặc biệt, cụm đường bay kết nối các thiên đường du lịch Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được đưa vào khai thác thường lệ vào tháng 3.2026. Từ năm 2026, hãng dự kiến sẽ mở rộng sang các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ.

Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 - với khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC là nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…, nhu cầu kết nối hàng không sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Sự hiện diện của một hãng hàng không sở hữu đội bay hiện đại, chiến lược phát triển bài bản và khác biệt cũng hứa hẹn góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.