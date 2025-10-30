Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

G-Dragon khiến lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội tăng hơn 250%

Lê Nam
Lê Nam
30/10/2025 07:45 GMT+7

Sau khi G-Dragon công bố tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11, lượng tìm kiếm khách sạn tại thủ đô tăng đột biến hơn 250%, cho thấy sức hút của âm nhạc thúc đẩy nhu cầu du lịch.

Làn sóng du lịch âm nhạc đang dần trở thành hiện tượng nổi bật tại Việt Nam khi ngày càng nhiều bạn trẻ sẵn sàng xách vali lên đường chỉ để được "cháy hết mình" trong đêm concert của thần tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi YG Entertainment xác nhận G-Dragon tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11, lượng tìm kiếm nơi lưu trú trong các ngày diễn ra sự kiện đã tăng đột biến, theo dữ liệu của Booking.com.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 6-9.11, trùng thời điểm diễn ra concert của G-Dragon, số lượt tìm kiếm khách sạn tại Hà Nội tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy âm nhạc đang trở thành lý do chính để du khách Việt lên kế hoạch du lịch.

G-Dragon khiến lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội tăng hơn 250%- Ảnh 1.

Tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội tăng hơn 250 lần sau G-Dragon công bố concert tại Việt Nam

Không chỉ khán giả miền Bắc mà nhiều bạn trẻ tại TP.HCM cũng đặt vé ra Hà Nội để tham dự sự kiện đặc biệt này. Trước đó, khi BLACKPINK đến Hà Nội, hàng chục nghìn du khách đổ về thủ đô tạo nên bức tranh du lịch giải trí sôi động rất hiếm thấy. Sự xuất hiện của G-Dragon tiếp tục khiến hàng loạt khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình ghi nhận tình trạng "cháy phòng" sớm.

Bên cạnh đó, dàn line-up của Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ cho một buổi diễn ở Hà Nội gồm các anh tài, chị đẹp, tân binh toàn năng... diễn ra vào tháng 12 cũng khiến thị trường thêm sôi nhiệt. Lượt tìm kiếm địa điểm lưu trú cho hai ngày tổ chức tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

G-Dragon khiến lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội tăng hơn 250%- Ảnh 2.

Dàn anh tài, chị đẹp, tân binh toàn năng... xuất hiện trong Y-CONCERT diễn ra suốt 10 tiếng ở Hà Nội

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam nhận định: "Âm nhạc và du lịch có sức mạnh kết nối con người, truyền cảm hứng cho những hành trình cá nhân hóa. Người trẻ Việt sẵn sàng chi nhiều hơn để có những trải nghiệm xứng đáng với cảm xúc của mình". Theo ông, khi âm nhạc lắng xuống, những khoảnh khắc rực rỡ ấy trở thành ký ức đáng giá nhất trong hành trình du lịch. Từ đó, du khách có xu hướng quay lại điểm đến, gắn kết lâu dài với thành phố từng ghi dấu xúc cảm của họ.

Xu hướng du lịch 2025 của nền tảng Booking.com:

  • 45% du khách Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho hoạt động giải trí
  • 48% nâng mức chi tiêu cho lưu trú để trải nghiệm tốt hơn
  • 62% đã từng đi du lịch chỉ để tham gia một sự kiện âm nhạc trong năm 2024


Khám phá thêm chủ đề

du lịch hà nội G-dragon YG Entertainment Chỗ ở khách sạn
