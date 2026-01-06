Đón Tết Nguyên đán ở 'khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á' tại Phú Quốc

Tọa lạc bên bãi Khem, khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ một trường đại học Pháp thế kỷ 19. Không gian được thiết kế như một "ngôi làng học thuật" bên biển, kết hợp giữa yếu tố cổ điển châu Âu và thiên nhiên nhiệt đới Phú Quốc. Nhờ đó, nhiều du khách nhận xét trải nghiệm lưu trú tại đây mang cảm giác vừa mới lạ, vừa thư thái, phù hợp với kỳ nghỉ đầu năm.

Dịp Tết Nguyên đán, khu nghỉ tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày, tập trung vào trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Không khí xuân được tái hiện qua các không gian trang trí nhẹ nhàng, các hoạt động truyền thống như múa lân, thư pháp, trò chơi dân gian, phù hợp cho cả gia đình và du khách quốc tế muốn tìm hiểu Tết Việt.

Toàn cảnh khu nghỉ bên bãi Khem để du khách đón Tết Nguyên đán trong không gian biển đảo yên bình, mở đầu hành trình nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên và nhịp sống chậm đầu năm

Ẩm thực là một điểm nhấn quen thuộc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các nhà hàng trong khu nghỉ giới thiệu thực đơn theo mùa, kết hợp món Việt truyền thống và ẩm thực quốc tế. Nhiều du khách lựa chọn dùng bữa trong không gian mở, hướng biển, tận hưởng không khí mát mẻ đầu năm. Các buổi tiệc BBQ, buffet hay tiệc trà chiều được tổ chức xen kẽ, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Du khách thưởng thức các bữa ăn và tiệc BBQ ven biển trong không khí xuân ấm áp, một trong những hoạt động được yêu thích trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Phú Quốc

Bên cạnh ăn uống và vui chơi, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng được nhiều người quan tâm. Spa và các chương trình thư giãn nhẹ như yoga, thiền, trị liệu cơ thể được thiết kế để du khách "xả" nhịp sống bận rộn của năm cũ, bắt đầu năm mới trong trạng thái cân bằng hơn. Đây cũng là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn khi đi nghỉ Tết Nguyên đán thay vì lịch trình tham quan dày đặc.

Các hoạt động thư giãn, bơi lội và chăm sóc sức khỏe được nhiều du khách lựa chọn trong dịp này, hướng đến xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp phục hồi thể chất và tinh thần

Với những nhóm gia đình đông người hoặc cần không gian riêng tư, khu nghỉ có các biệt thự và dinh thự hướng biển, diện tích lớn, hồ bơi riêng và khu sinh hoạt chung. Mô hình lưu trú này phù hợp với các gia đình đa thế hệ hoặc nhóm bạn muốn quây quần, tổ chức tiệc nhỏ trong không gian riêng, thay vì sinh hoạt rải rác như khách sạn truyền thống.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, xu hướng đón Tết Nguyên đán tại các khu nghỉ dưỡng biển, đặc biệt là Phú Quốc tiếp tục tăng trong vài năm gần đây. Du khách không chỉ tìm kiếm nơi lưu trú sang trọng mà còn ưu tiên trải nghiệm mang tính thư giãn, ít di chuyển, phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày đầu năm.