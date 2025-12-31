Đầu năm về làng du lịch mới toanh ở miền Tây 'thắt lá, bắt vịt'

Nằm tại ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long (tỉnh Vĩnh Long), cách TP.HCM gần 3 giờ di chuyển bằng ô tô, Nhị Hòa mở cửa đón khách ngay dịp đầu năm, khi nhiều gia đình và nhóm bạn tìm về miền Tây "đổi gió", tận hưởng nhịp sống chậm và không khí tết làng quê.

Trước đó vào sáng 30.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu mô hình du lịch nông thôn tại ấp Nhị Hòa, đánh dấu bước khởi đầu cho một điểm đến du lịch cộng đồng mới trên bản đồ du lịch miền Tây.

Người dân làng Nhị Hòa hiếu khách, nhiệt tình hướng dẫn du khách thắt lá, chuẩn bị bánh truyền thống

Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa được tổ chức theo mô hình chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín gắn với từng hộ dân trong làng. Mỗi hộ đảm nhận một sản phẩm trải nghiệm riêng, không trùng lắp nhưng liên kết với nhau thành một hành trình liền mạch, phản ánh sinh kế và đời sống thường nhật của người dân địa phương.

Du khách đến Nhị Hòa không chỉ "xem" mà trực tiếp tham gia các hoạt động quen thuộc của làng quê như thắt lá tạo hình, bịt mắt bắt vịt, ra ổ nhặt trứng hay cùng cười vang giữa sân đất trong những trò chơi dân gian mộc mạc.

Hành trình khép lại nhẹ nhàng trên con tàu nhỏ thả trôi giữa dòng sông yên bình. Không gian sông nước, nhịp chèo chậm rãi giúp du khách tạm rời xa sự hối hả thường ngày, cảm nhận rõ hơn sự thong thả, an nhiên vốn là nhịp điệu quen thuộc của miền Tây Nam bộ. Ở Nhị Hòa, người dân không "diễn" cho du khách xem mà sống đúng với những gì họ vẫn sống mỗi ngày.

Bánh trái miền Tây hớp hồn khách du lịch

Trong tuyến trải nghiệm, du khách lần lượt ghé Bếp Út Phong là điểm nhấn giàu tính cộng đồng; đến Vườn dừa Phương Thùy để được đón tiếp như người thân trở về, lắng nghe những câu chuyện làng quê qua lời kể dung dị của cụ ông hơn 90 tuổi, người đã gắn bó năm đời với mảnh đất này. Không gian nghề vườn dừa Duy Phương, homestay Quốc Đạt bên nhánh sông giao năm ngả, thưởng thức bữa hủ tiếu chay... đều để lại những cảm xúc ấm áp, khó quên.

Du khách cùng người dân địa phương tản bộ trên con đường làng rợp bóng cây, cảm nhận nhịp sống chậm của miền quê sông nước

Mô hình du lịch nông thôn tại ấp Nhị Hòa được xây dựng theo hướng du lịch dựa vào cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể, phát huy các giá trị sẵn có của địa phương. Trải nghiệm du lịch được gắn chặt với sinh kế và đời sống văn hóa hằng ngày, qua đó góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống và gìn giữ không gian sống nông thôn.

Cảnh sắc miền Tây bình yên níu chân du khách

Việc đưa mô hình vào khai thác không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Vĩnh Long, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển du lịch nông thôn theo chiều sâu, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, đánh giá và từng bước nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.