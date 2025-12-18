No căng với 50.000 đồng trong các 'thiên đường ẩm thực' Đà Nẵng

Ẩm thực Đà Nẵng đa dạng bởi không gói gọn ở các món ăn của một địa phương. Đó là sự pha trộn và biến tấu của ẩm thực Huế, Quảng Nam, nên luôn thu hút thực khách bởi có nhiều chọn lựa và cả giá rẻ so với các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội.
Với 50.000 đồng, du khách có thể thưởng thức đầy đủ một món chính và một món tráng miệng.
Nằm ở vị trí đắc địa, chợ Hàn tiếp giáp với 4 con phố trung tâm gồm Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng và Nguyễn Văn Linh. Trong đó, phía đường Bạch Đằng tiếp giáp với con sông Hàn thơ mộng, lộng gió. Còn cổng Trần Phú (trong ảnh) luôn tấp nập du khách vào ra suốt từ sáng đến tối
Có nhiều món ăn đặc trưng của Đà Nẵng được bán trong chợ, nhưng du khách có thể thưởng thức mì Quảng và bún chả cá, hai trong số những món ăn được Michelin vinh danh của địa phương. Giá cả các món từ 20.000 đồng - 40.000 đồng. Các món chính như cơm, bún hay bánh bèo, bột lọc thường có giá khoảng 30.000 - 35.000 đồng; các món tráng miệng như chè, kem bơ từ 15.000 - 20.000 đồng. Tổng chi cho một bữa trưa 50.000 đồng là bạn có thể no căng
Tuy nhiên, nếu thích không khí địa phương hơn, hãy đến chợ Cồn. Cũng nằm ở trung tầm Đà Nẵng, nhưng chợ Cồn ít du khách hơn và giá cũng rẻ hơn chợ Hàn, đồ ăn phong phú hơn.
Các quầy ăn luôn đông khách. Mặc dù diện tích các quầy bán đồ ăn không rộng lớn nhưng được bày bán sạch sẽ, ngăn nắp
