Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

No căng với 50.000 đồng trong các 'thiên đường ẩm thực' Đà Nẵng

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
18/12/2025 08:45 GMT+7

Đến Đà Nẵng, nhiều du khách thường chọn khám phá ẩm thực địa phương ở các chợ truyền thống, nổi bật nhất là chợ Cồn và chợ Hàn.

Ẩm thực Đà Nẵng đa dạng bởi không gói gọn ở các món ăn của một địa phương. Đó là sự pha trộn và biến tấu của ẩm thực Huế, Quảng Nam, nên luôn thu hút thực khách bởi có nhiều chọn lựa và cả giá rẻ so với các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội.

Với 50.000 đồng, du khách có thể thưởng thức đầy đủ một món chính và một món tráng miệng.

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chợ Hàn là một trong những chợ truyền thống lớn nhất Đà Nẵng, tập trung đầy đủ các mặt hàng cho cả khách du lịch và người dân địa phương. Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng, tương tự như chợ Bến Thành ở TP.HCM. Trong ảnh là cổng chợ Hàn trên đường Bạch Đằng, nơi du khách trực tiếp vào khu vực bán hàng ăn uống

ẢNH: NTT

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nằm ở vị trí đắc địa, chợ Hàn tiếp giáp với 4 con phố trung tâm gồm Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng và Nguyễn Văn Linh. Trong đó, phía đường Bạch Đằng tiếp giáp với con sông Hàn thơ mộng, lộng gió. Còn cổng Trần Phú (trong ảnh) luôn tấp nập du khách vào ra suốt từ sáng đến tối

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Chợ Hàn thu hút đông đúc du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Ngoài bán những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà bánh, quần áo..., du khách đến đây còn có nhiều chọn lựa về ẩm thực địa phương

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Khu vực ẩm thực bên trong chợ Hàn, có lối ra thẳng về phía sông Hàn, được sắp xếp cách biệt với khu chợ truyền thống và khu mua sắm

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 7.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 8.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 9.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Có nhiều món ăn đặc trưng của Đà Nẵng được bán trong chợ, nhưng du khách có thể thưởng thức mì Quảng và bún chả cá, hai trong số những món ăn được Michelin vinh danh của địa phương. Giá cả các món từ 20.000 đồng - 40.000 đồng. Các món chính như cơm, bún hay bánh bèo, bột lọc thường có giá khoảng 30.000 - 35.000 đồng; các món tráng miệng như chè, kem bơ từ 15.000 - 20.000 đồng. Tổng chi cho một bữa trưa 50.000 đồng là bạn có thể no căng

Tuy nhiên, nếu thích không khí địa phương hơn, hãy đến chợ Cồn. Cũng nằm ở trung tầm Đà Nẵng, nhưng chợ Cồn ít du khách hơn và giá cũng rẻ hơn chợ Hàn, đồ ăn phong phú hơn.

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Chợ Cồn có tổng diện tích 14.000m2, gồm 3 khu vực chính là khu đồ ăn trong nhà, khu đồ khô, khu ngoài trời

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Ẩm thực chợ Cồn chia thành 2 khu vực, một nơi bán cả ngày và một nơi chỉ bán từ chiều. Trong ảnh là khu ẩm thực chỉ bán vào buổi chiều, gợi nhớ đến không gian của một khu chợ vùng quê và du khách có thể tìm được nhiều món ăn địa phương như mít trộn, bún lòng xào nghệ, gỏi khô bò, mì Quảng, bún cá...

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Còn đây là khu ẩm thực mở cả ngày, nổi tiếng với thịt heo cuốn bánh tráng, bánh bột lọc, bún bò Huế, kem bơ và các loại chè

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 14.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 15.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 16.
Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 17.

Các quầy ăn luôn đông khách. Mặc dù diện tích các quầy bán đồ ăn không rộng lớn nhưng được bày bán sạch sẽ, ngăn nắp

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 18.

Sau khi thưởng thức xong các món mặn, bạn có thể ghé quầy bán đồ ngọt nhấm nháp một ly chè đậu, chưa đủ thì thêm ly kem bơ

Thú vui 'ăn hàng' trong chợ ở Đà Nẵng - Ảnh 19.

Các khu chợ truyền thống ở Đà Nẵng còn nổi tiếng với các loại khô hải sản và mắm. Du khách cũng có thể mua về, được đóng gói cẩn thận và có thể mang lên máy bay.

ẢNH: NTT




Tin liên quan

Du khách Mỹ kể hành trình 3 ngày 'như mơ' ở Việt Nam

Du khách Mỹ kể hành trình 3 ngày 'như mơ' ở Việt Nam

'Trong nhiều năm, tôi đã mơ ước được đến thăm Việt Nam. Ẩm thực và phong cảnh nơi đây luôn thôi thúc tôi, và vào mùa thu năm 2025, cuối cùng tôi đã thực hiện được điều đó'.

Khám phá thêm chủ đề

chợ Hàn Chợ Cồn ẩm thực đà nẵng bún chả cá mì quảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận