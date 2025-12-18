No căng với 50.000 đồng trong các 'thiên đường ẩm thực' Đà Nẵng

Ẩm thực Đà Nẵng đa dạng bởi không gói gọn ở các món ăn của một địa phương. Đó là sự pha trộn và biến tấu của ẩm thực Huế, Quảng Nam, nên luôn thu hút thực khách bởi có nhiều chọn lựa và cả giá rẻ so với các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội.

Với 50.000 đồng, du khách có thể thưởng thức đầy đủ một món chính và một món tráng miệng.

Chợ Hàn là một trong những chợ truyền thống lớn nhất Đà Nẵng, tập trung đầy đủ các mặt hàng cho cả khách du lịch và người dân địa phương. Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng, tương tự như chợ Bến Thành ở TP.HCM. Trong ảnh là cổng chợ Hàn trên đường Bạch Đằng, nơi du khách trực tiếp vào khu vực bán hàng ăn uống ẢNH: NTT

Nằm ở vị trí đắc địa, chợ Hàn tiếp giáp với 4 con phố trung tâm gồm Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng và Nguyễn Văn Linh. Trong đó, phía đường Bạch Đằng tiếp giáp với con sông Hàn thơ mộng, lộng gió. Còn cổng Trần Phú (trong ảnh) luôn tấp nập du khách vào ra suốt từ sáng đến tối

Chợ Hàn thu hút đông đúc du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Ngoài bán những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà bánh, quần áo..., du khách đến đây còn có nhiều chọn lựa về ẩm thực địa phương

Khu vực ẩm thực bên trong chợ Hàn, có lối ra thẳng về phía sông Hàn, được sắp xếp cách biệt với khu chợ truyền thống và khu mua sắm

Có nhiều món ăn đặc trưng của Đà Nẵng được bán trong chợ, nhưng du khách có thể thưởng thức mì Quảng và bún chả cá, hai trong số những món ăn được Michelin vinh danh của địa phương. Giá cả các món từ 20.000 đồng - 40.000 đồng. Các món chính như cơm, bún hay bánh bèo, bột lọc thường có giá khoảng 30.000 - 35.000 đồng; các món tráng miệng như chè, kem bơ từ 15.000 - 20.000 đồng. Tổng chi cho một bữa trưa 50.000 đồng là bạn có thể no căng

Tuy nhiên, nếu thích không khí địa phương hơn, hãy đến chợ Cồn. Cũng nằm ở trung tầm Đà Nẵng, nhưng chợ Cồn ít du khách hơn và giá cũng rẻ hơn chợ Hàn, đồ ăn phong phú hơn.

Chợ Cồn có tổng diện tích 14.000m2, gồm 3 khu vực chính là khu đồ ăn trong nhà, khu đồ khô, khu ngoài trời

Ẩm thực chợ Cồn chia thành 2 khu vực, một nơi bán cả ngày và một nơi chỉ bán từ chiều. Trong ảnh là khu ẩm thực chỉ bán vào buổi chiều, gợi nhớ đến không gian của một khu chợ vùng quê và du khách có thể tìm được nhiều món ăn địa phương như mít trộn, bún lòng xào nghệ, gỏi khô bò, mì Quảng, bún cá...

Còn đây là khu ẩm thực mở cả ngày, nổi tiếng với thịt heo cuốn bánh tráng, bánh bột lọc, bún bò Huế, kem bơ và các loại chè

Các quầy ăn luôn đông khách. Mặc dù diện tích các quầy bán đồ ăn không rộng lớn nhưng được bày bán sạch sẽ, ngăn nắp

Sau khi thưởng thức xong các món mặn, bạn có thể ghé quầy bán đồ ngọt nhấm nháp một ly chè đậu, chưa đủ thì thêm ly kem bơ

Các khu chợ truyền thống ở Đà Nẵng còn nổi tiếng với các loại khô hải sản và mắm. Du khách cũng có thể mua về, được đóng gói cẩn thận và có thể mang lên máy bay.












