Du khách Mỹ kể hành trình 3 ngày 'như mơ' ở Việt Nam

Trên tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet, du khách người Mỹ Chimedae Ford đã kể lại hành trình khám phá Việt Nam "như mơ" của mình.

Cô với bạn trai và mẹ, bắt đầu hành trình ở Hà Nội, tiếp theo là vài ngày ở vịnh Lan Hạ và Hội An, kết thúc chuyến đi ở TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long trong 10 ngày.

"10 ngày này thật kỳ diệu và khá sôi động. Đó là chuyến đi sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Thời tiết thay đổi thất thường, từ giông bão và đường phố ngập lụt đến những ngày nắng chói chang, cái nóng dường như không bao giờ tan. Ẩm thực với hương vị gây sốc và ấn tượng. Những thành phố tràn đầy năng lượng. Những cánh đồng lúa yên tĩnh, nơi bạn chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đạp quay dưới chân", cô chia sẻ.

Một quán ăn vỉa hè ở Hà Nội ẢNH: JACK SOLOMAN

Chuyến đi khá dài, nhưng Chimedae Ford đúc kết lại ba ngày yêu thích nhất của mình sau đây:

Ngày 1: Hà Nội

Khởi đầu, cô tham gia một tour đi bộ có hướng dẫn viên quanh Hà Nội để làm quen với thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên là phố đường tàu nổi tiếng, một con đường hẹp với nhiều quán nước hai bên đường, nơi tàu hỏa chạy qua từ 3 đến 10 lần một ngày và bạn phải chen chúc vào một nhà hàng để tránh con tàu.

Sau đó, cô đi bộ xuyên thành phố, né tránh xe máy và ngạc nhiên trước vẻ đẹp xanh tươi của Hà Nội, và đến nhà tù Hỏa Lò để tìm hiểu một phần lịch sử đất nước.

Du khách nước ngoài hứng thú chụp ảnh ở phố đường tàu ẢNH: QUỲNH VÂN

Buổi chiều, nhóm dự định đến thăm Văn Miếu, nhưng do một cơn bão sắp tới, nhiều con đường ở Hà Nội bị ngập nước chỉ trong 30 phút. Vì thế, họ thay đổi kế hoạch, lội nước để đến quán phở Ông Thành thưởng thức một bát phở bò nóng hổi. "Nó thực sự tuyệt vời. Ở Hà Nội, tôi phát hiện ra sự khác biệt giữa phở miền Bắc và miền Nam, và loại phở bạn thường thấy ở Mỹ thường là kiểu miền Nam, với nhiều nước chấm và gia vị. Ở Hà Nội, nước dùng thanh nhẹ và đơn giản hơn, giúp thịt bò trở thành điểm nhấn chính của món ăn", cô phân tích.

Sau đó, họ gọi xe và đến quán Café Giảng để thử cà phê trứng Việt Nam. Trên đường đi bộ về khách sạn trong cơn mưa, cô tình cờ bắt gặp một ngôi chùa không có biển hiệu và đã vào bên trong, có cơ hội tìm hiểu về các bàn thờ khác nhau và ý nghĩa của những lễ vật được dâng cúng.

Bữa tối, nhóm 3 người đi bộ đến quán Phở Cuốn 31 để ăn tối, nơi chúng tôi đã thưởng thức món salad hoa chuối, bún bò xào (món cô thích nhất) và cả chân ếch.

Khung cảnh Hội An lung linh trong mắt du khách nước ngoài ẢNH: TRAVEL OFF PATH

Ngày 2: Hội An

Hội An, từng là một cảng biển sầm uất, nay nổi tiếng với khu phố cổ được bảo tồn nguyên vẹn, đầy ắp các cửa hàng đồ da và may đo.

Sáng sớm, nhóm bắt đầu chuyến đạp xe khám phá vùng nông thôn Hội An, dạo quanh chợ phiên ở phố cổ, rồi ra khỏi phố thị để vào vùng nông thôn tham quan.

"Khi đạp xe ngang qua những cánh đồng lúa, chúng tôi nhìn thấy trâu và bò trước khi dừng chân tại nhà một người làm bún địa phương. Chúng tôi được tự tay làm bún, từ xay gạo đến nấu bún và học cách cắt bún cho các món ăn. Sau chuyến đi thuyền, chúng tôi ghé thăm một gia đình địa phương chuyên dệt chiếu dùng để ngủ. Quy trình dệt rất bài bản, đòi hỏi nhịp điệu đều đặn và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết", cô viết.

Bánh mì là món ăn nổi tiếng ở Hội An ẢNH: TN

Sau đó, cô đến Bảo tàng Văn hóa Dân gian để tìm hiểu về phong tục địa phương, từ hẹn hò đến ăn uống; thưởng thức bánh mì nổi tiếng ở Hội An; và kết thúc các hoạt động trong ngày bằng chuyến thăm nhà một nghệ sĩ địa phương nổi tiếng, nơi nhóm được học về kỹ thuật nhuộm chàm và tự làm khăn quàng cổ để mang về nhà.

Vào buổi tối, cô đạp xe trở lại khu phố cổ, đến cửa hàng đồ da để thử đôi bốt đã được đặt làm riêng; ăn tối và ghé một quán bar để uống cocktail. "Trong thời gian chúng tôi ở đó, Tết Trung thu đang diễn ra, các chàng trai mặc trang phục truyền thống và biểu diễn múa lân trên đường phố và các cửa hàng theo tiếng trống rộn ràng", cô nhớ lại.

Ẩm thực đường phố ở TP.HCM thu hút du khách ẢNH: TN

Ngày 3: Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi đến TP.HCM, nhóm ăn tối tại quán Phở 2000 để nạp năng lượng cho chuyến tham quan. Đầu tiên là ghé thăm chợ Bến Thành, nơi cô mua một đôi đũa gốm vẽ tay. Sau đó, tham quan Bưu điện Trung tâm Sài Gòn nổi tiếng và Dinh Độc Lập và kết thúc chuyến tham quan bằng việc đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Buổi tối, nhóm khám phá thành phố trên những chiếc Vespa cổ để tham gia một tour ẩm thực. "Thật là thú vị. Chúng tôi lướt nhanh qua thành phố với gió mơn man trên mặt, hòa mình vào dòng người dân tấp nập sinh hoạt thường nhật. Tôi thấy điều đó thực sự giúp tôi cảm thấy mình là một phần của thành phố và trải nghiệm cảm giác sống ở TP.HCM thực sự như thế nào", cô nói.

Khung cảnh TP.HCM bên sông Sài Gòn về đêm ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Vào buổi tối muộn, nhóm đi xem một buổi biểu diễn tại Nhà hát Thành phố. "A O" là một tác phẩm kết hợp kể chuyện về lịch sử Việt Nam với nghệ thuật nhào lộn. Đó là một trải nghiệm thú vị, gợi nhớ đến Cirque du Soleil nổi tiếng thế giới...



