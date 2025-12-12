Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tour thám hiểm gần trăm triệu ở Việt Nam hết chỗ đến cuối năm 2027

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
12/12/2025 08:46 GMT+7

Được xem là một trong những tour đắt giá nhất, hơn 70.000 triệu đồng cho một người, với hành trình gian nan nhưng tour thám hiểm ở Việt Nam đã hết chỗ đến cuối năm 2027.

Theo ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Du lịch Oxalis, đơn vị đang khai thác hang Sơn Đoòng, điểm khám phá này bắt đầu được bán tour từ ngày 1.8.2013, đến nay đã có 8.552 khách chinh phục hang động lớn nhất thế giới. Đứng đầu vẫn là nhóm khách Việt Nam với 3.293 người và kế đến là khách Mỹ 2.271 người.

"Tour hang Sơn Đoòng đã được đặt chỗ kín tới cuối năm 2027", ông nói thêm. Việc tour Hang Sơn Đoòng kín chỗ dài như vậy đã tạo ra sự "khan hiếm" và chờ đợi của nhóm khách ưa thích bộ môn du lịch mạo hiểm trên thế giới và tạo cơ hội để các tour khám phá nhẹ hơn trong khu vực hút khách. Hiện nay, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã trở thành "Trung tâm du lịch thám hiểm hang động lớn nhất thế giới" với gần 50.000 lượt khách mỗi năm.

Tour thám hiểm gần trăm triệu ở Việt Nam hết chỗ đến cuối năm 2027- Ảnh 1.

Bên trong hang Sơn Đoòng

ẢNH: NCA

Ông Châu Á cho biết, tổng doanh thu từ khi khai thác đến nay là 25,5 triệu USD (hơn 700 tỉ đồng), và các khoản phí nộp cho Vườn quốc gia là 5 triệu USD, tạo ra việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương và hàng trăm việc làm gián tiếp.

Tour thám hiểm hang động Sơn Đoòng được đánh giá kén khách bậc nhất ở Việt Nam không chỉ vì hành trình gian nan khi leo núi, vào hang sâu, cần có sức khỏe mà còn bởi giá cao. Mỗi tour, công ty giới hạn dưới 10 khách và mỗi năm không nhận quá 1.000 người.

Giá tour Sơn Đoòng hiện trên 70 triệu đồng cho chương trình 6 ngày 5 đêm, bao gồm các khoản phí tham quan 390 USD, phí dịch vụ môi trường rừng 210 USD, hỗ trợ cứu hộ động vật hoang dã trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 20 USD và một số phí khác 10 USD (tính trên đầu người).

Tuy nhiên, ngoài tour Sơn Đoòng, nếu du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm tương tự mà không phải chờ lâu thì có 2 điểm đến khác là "Thám hiểm rừng sâu Hang Ba" và "Thám hiểm Tú Làn".

Hang Sơn Đoòng thời gian qua liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi, mới đây, tạp chí chuyên về du lịch nổi tiếng Time Out của Anh bình chọn trong top 10 hang động đẹp nhất thế giới.

"Nằm ở vùng rừng núi tỉnh Quảng Bình, vực thẳm khổng lồ này có mặt cắt ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến trên hành tinh, một khu vực rộng lớn đến mức khó diễn tả. Người ta cho rằng một chiếc Boeing 747 có thể bay qua mà không làm hỏng cánh. Các măng đá ở đây cũng khá đồ sộ, một số có thể cao tới 70m.

Hang Sơn Đoòng dài gần 9 km, tại một số vị trí chiều cao trần hang lên đến 200m, rộng 160m và hiện được công nhận là hang động rộng lớn nhất thế giới, vào khoảng 38,5 triệu mét khối", Time Out viết.

