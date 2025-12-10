Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Không phải Đà Lạt, đây là điểm đến khách Việt chọn nhiều nhất dịp Tết Dương lịch

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
10/12/2025 08:53 GMT+7

Tết Dương lịch 2026 rơi vào những ngày gần cuối tuần, là thời điểm lý tưởng để du khách trong nước tận hưởng một chuyến du lịch trọn vẹn hơn.

Dựa trên dữ liệu tìm kiếm mới nhất của nền tảng Booking.com, danh sách những điểm đến được du khách Việt quan tâm nhiều nhất trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã được tiết lộ. Du lịch trong nước tiếp tục là lựa chọn hàng đầu khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối năm của phần lớn khách trong nước. Trong đó, 69% khách Việt chọn du lịch nội địa, trong số đó, 42% người tham gia khảo sát cho biết họ thích đến những nơi quen thuộc và 37% đánh giá cao sự tiện lợi của việc lựa chọn điểm đến mất ít thời gian di chuyển.

Những yếu tố này góp phần lý giải vì sao các điểm đến quen thuộc vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch nghỉ lễ cuối năm của nhiều người. Phú Quốc dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong kỳ nghỉ cuối năm, ghi nhận mức tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. 

Không phải Đà Lạt, đây là điểm đến khách Việt chọn nhiều nhất dịp Tết Dương lịch- Ảnh 1.

Biển Phú Quốc luôn có sức hút lớn với du khách trong và ngoài nước

ẢNH: TN

Theo sau là Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội, những thành phố sôi động với nhiều sự kiện và hoạt động kỷ niệm đặc sắc. Các điểm đến biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Mũi Né tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho chuyến nghỉ dưỡng cuối năm, trong khi Hội An và Sa Pa thu hút du khách muốn hòa mình vào văn hóa địa phương và không khí lễ hội đặc trưng. 

Cụ thể, Top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 20.12.2025 đến 4.1.2026 lần lượt gồm: Phú Quốc, Đà Lạt, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né, Hội An và Sa Pa.

Trong khi đó, Top 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ cuối năm lần lượt có: Bangkok, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Hồng Kông, Singapore, Kuala Lumpur, Sydney, Chiang Mai và Paris.

Khám phá thêm chủ đề

khách Việt phú quốc Đà Lạt dịp lễ cuối năm
